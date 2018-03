Zidane: “No pienso que sea más fácil ganar al PSG sin Neymar”

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, compareció en la rueda de prensa previa al derbi madrileño en el que el conjunto blanco recibirá al Getafe en el Santiago Bernabéu en la jornada 27 de la Liga Santander.

Victorias en casa

“Lo vamos a intentar, acabamos de perder y queremos hacer todo lo posible para otra vez pensar en la victoria, pero haciendo el máximo en el campo. Estudiamos al rival pero nos interesa lo que vamos a hacer nosotros”.

Baja de Neymar

“Lo sentimos por Neymar y el resto es un equipo muy fuerte. El jugador que le sustituya será bueno seguro y no pensamos en que el partido será fácil. Hay respeto porque es un partido de Champions y vamos a tener que jugar al 2.000%. Simplemente hay que pensar que será un partido complicado”.

Pensar en Champions

“El jugador tiene en la cabeza el partido del martes pero da igual, el que nos interesa es ante el Getafe. Nos interesa hacer un buen partido. La primera parte contra el Espanyol fue buena y la segunda no. El jugador siempre piensa en un partido como el del PSG, pero lo que tenemos que hacer primero es también preparar el partido del sábado”.

“Lo importante es que Marcelo mañana está con nosotros. Con los demás hay que esperar al día a día y lo que nos importa es la sensación del jugador, que los quiero al 100%. No sé si estarán al 100% el martes”.

Quejas del Barcelona

“Me da igual. No me interesa, no es mi asunto”.

Getafe

“Como todos los equipos nos exigirán. Nosotros jugamos contra equipos súper metidos y súper motivados”.

Diferencias en Liga y Champions

“Lo que tenemos que hacer es ganar partidos para esperar ganar algo a final de temporada. Es el camino que tenemos que hacer. No es fácil ganar todos los partidos pero es lo que los jugadores intentan. Si estamos siempre con la motivación y pensando en el partido podemos conseguir algo”.

Barcelona – Atlético

“No me interesa lo que hagan. Siempre va a haber liga, hasta el final. En el fútbol nunca hay nada sentenciado. Tenemos que meternos en la cabeza que los partidos de Liga son importantes. La Liga está complicada pero no imposible. Estamos cabreados por haber perdido contra el Espanyol, pero es lo que hay en el fútbol. Hay que estar concentrados hasta el último minuto y no lo hicimos. Cuando las cosas salen mal no puedes quedarse sólo con lo que sale mal. ¿Esperabas lo que pasa entre Barcelona y Atlético? Hay liga, yo soy siempre optimista”.

Pruebas en el once

“Yo pienso en el sábado. No lo tengo decidido. Hay que hacerlo bien y luego tendremos tiempo para pensar en el PSG”.

Gaku Shibasaki

“Es un jugador bueno. Es un equipo que defiende bien y está organizado y tiene jugadores de calidad y él es uno de ellos”.

Enfado tras el empate del Barça

“Sí, estoy más enfadado después de ver que el Barça empató”.

“Está molesto porque no quiere salir del campo, pero como todos. Su actitud es siempre espectacular, entrena bien, todos le quieren y para mí no existe este asunto. Estamos todos juntos”.

Kovacic

“Le veo bien. Ha hecho varios partidos seguidos y físicamente está bien. Tenemos muchos partidos y ya veremos como jugaremos mañana pero estoy contento con él”.

Cristiano Ronaldo

“Ya se verá mañana si juega o no”.

Estado del equipo

“Cada uno puede tener una sensación. Lo que creo es que no hemos ganado nada todavía y me gusta pensar que los partidos que tenemos por delante son buenos para demostrar que tenemos calidad. Contra el PSG lo hicimos muy bien y contra el Espanyol no. Esto demuestra que no hay nada ganado ni conseguido. Lo importante es cada partido y demostrar nuestro juego”.