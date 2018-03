Bale, Lucas, Asensio y Kovacic, ante la última oportunidad de convencer a Zidane

Zinedine Zidane tendrá ante el Getafe la última prueba antes de la final del martes ante el PSG. Los blancos se jugarán el pase a los cuartos de final de la Champions League ante el conjunto parisino y, pese al 3-1 de la ida, no se confían. Pero en los últimos encuentros han saltado las dudas acerca del once con el que saltará de inicio el técnico madridista en el Parque de los Príncipes. Frente a los azulones, tendrá la última oportunidad de testar a sus jugadores de cara a la resolución de la eliminatoria.

Y es que la máquina de Zidane no tiene todas sus piezas a punto. Aparte de las dudas sobre si será Bale quien acompañe a Benzema y Ronaldo en el ataque o bien será Lucas o Asensio el que refuerce el mediocampo madridista, el entrenador del Real Madrid no sabe aún si su medular estará a punto para el choque. Kroos y Modric aún se ejercitan solitario en Valdebebas y su presencia en Francia está todavía en entredicho.

Todo apunta a que Marco Asensio será de la partida en París. En los últimos encuentros ha vuelto a ser un jugador vital para los madridistas, al igual que al comienzo del curso. Pero frente al Getafe, Gareth Bale tendrá la última oportunidad para reivindicarse de cara al partido más importante del curso.

Posibles ausencias en el medio

La duda de si Modric y Kroos llegarán o no, da posibilidades a Lucas, que está siendo uno de los mejores jugadores del conjunto blanco en los últimos tiempos. El canterano madridista se está ganando a pulso su titularidad y la ausencia de uno de los dos en el medio le daría vía libre para partir de inicio el martes en Champions. También podría formar parte del tridente de ataque, aunque esta opción parece más remota.

El duelo ante el Getafe servirá para que los que aún están en duda se reivindiquen. También Kovacic. La no recuperación de los dos cerebros por excelencia del centro del campo, le abre al croata una opción. Kovacic es el sustituto natural de cualquiera de los dos mediocampistas. Su ausencia en París le dejaría como candidato número uno a colarse en el once titular. Además, en los últimos encuentros, ha tenido buenas actuaciones.

Theo necesita reivindicarse

También será una prueba para Theo. Ya no sólo para la Champions. El lateral no ha cuajado de la manera esperada tras fichar por el conjunto madridista este verano y necesita reivindicarse. Con la baja de Marcelo ha visto su oportunidad y necesita aprovechar el duelo ante los getafenses para demostrarle a Zidane que puede ser un suplente de garantías del brasileño en un futuro no muy lejano. No lo será en París, pues todo apunta a que el lateral llegará y, en caso de no hacerlo, la opción será Nacho.