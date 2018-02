Mbappé sufrió un golpe en el tobillo y tuvo que pedir el cambio en el descanso

Las alarmas volvieron a saltar en el Parque de los Príncipes, de nuevo con el Paris Saint-Germain de protagonista y el Olympique de Marsella enfrente. Kylian Mbappé fue sustituido a petición propia en el descanso del encuentro que midió a ambos equipos, correspondiente a la Copa de Francia, debido a una molestia en el tobillo fruto de un golpe que Unai Emery, técnico del PSG, desveló en sala de prensa.

“Mbappé tiene un golpe en el tobillo y ha pedido no jugar la segunda parte, pero espero que no sea muy importante”, afirmó el entrenador vasco, que ya ha visto como no podrá contar con la gran estrella de su proyecto, Neymar, quien se perderá los próximos meses de competición debido a una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho que le obliga a pasar por el quirófano.

El PSG se hizo con la victoria en el encuentro merced a un doblete de Ángel Di María, que se coloca como favorito para sustituir a Neymar en el choque frente al Real Madrid. Ahora sólo queda saber el alcance de la lesión de Mbappé y si el equipo francés puede contar o no con la otra gran perla que le queda de cara a medirse al vigente campeón de Europa.