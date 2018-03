¿Recuerdan cómo se despidió Di María del Real Madrid en 2014? Fue con una carta abierta que, entre otras cosas, decía lo siguuiente: “Lamentablemente hoy me toca irme, pero quiero dejar claro que ese nunca fue mi deseo. Después de ganar la Décima me fui al Mundial con la esperanza de recibir un gesto de la Directiva, algo que nunca llegó. Se hablaron muchas cosas y muchas mentiras. Siempre quisieron atribuirme la iniciativa de salir del club, pero no fue así. Lamentablemente no soy del gusto futbolístico de alguna persona. Yo lo único que pedí es algo que fuera justo. Hay muchas cosas que yo valoro y muchas de ellas nada tienen que ver con mi salario”.

La conclusión está clara. Di María le guarda muchísimo rencor a Florentino Pérez tras su salida del Real Madrid en 2014. La realidad es que el club blanco se hartó de los desplantes del Fideo, que cada vez que cruzaba el charco y se concentraba con la Albiceleste lanzaba dardos al Real Madrid y a su directiva. La gota que colmó el vaso fue el desorbitado aumento de sueldo que pidió Di María ese verano, un hecho que acabó desembocando en su marcha rumbo al Manchester United.

Sueña con eliminar al Madrid

Con todo esto sobre la mesa, no hace falta decir que Di María se la tiene jurada al presidente blanco y al Real Madrid en general. Su sueño es eliminar al conjunto merengue en octavos de final de la Champions League con el PSG, y se va a dejar la piel para hacerlo. Va a intentar ser el héroe de la eliminatoria para así tomarse la venganza ante un Real Madrid al que le tiene muchas ganas, y en el vestuario blanco son conscientes de que Di María puede hacer bastante daño en la vuelta…

Y lo peor es que el Fideo va a llegar al decisivo partido de vuelta en su mejor momento de forma en mucho tiempo. Esta temporada ha marcado 14 goles y ha dado 15 asistencias en los 31 partidos que ha jugado con el PSG, y este miércoles fue el mejor ante el Marsella, al que le hizo un doblete.