Harry Kane sigue los pasos de Cristiano

Hace diez años que ningún jugador consigue superar la barrera de los 40 goles en una misma temporada en las distintas competiciones en Inglaterra. El autor de dicha gesta no es otro que Cristiano Ronaldo. El portugués anotó 42 goles en su penúltima temporada en el Manchester United y desde entonces nadie ha logrado acercarse a dicha marca. Pero ha llegado Harry Kane.

Hurricane está dispuesto a seguir los pasos del astro portugués y podría incluso superar su registro. El delantero del Tottenham lleva ya marcados 35 goles entre la Premier (24), la Champions (7) y la FA Cup (4), pese a ver desde el banquillo la goleada de este miércoles de su equipo ante el Rochdale (6-1) con hat-trick del español Fernando Llorente.

A falta de 10 partidos para que concluya la Premier League y vivos en la Champions y la FA Cup, es previsible que Harry Kane supere la barrera de los 40 goles próximamente. El “10” de los “Spurs” tiene una media goleadora de cerca de un gol por partido por lo que todo indica que superará los 42 goles de Cristiano Ronaldo en el fútbol inglés. Podría incluso ir más allá y batir el récord hasta ahora en manos de Rudy Van Nistelrooy con 44 dianas en la temporada 2003/04.

CR7 y Van Nistelrooy marcan el camino

El delantero inglés parece decidido a seguir los pasos de Cristiano Ronaldo y de Van Nistelrooy, quién sabe si también en cuanto a su camino rumbo a la capital española. Kane es pretendido por el Real Madrid, que se ha marcado su fichaje como objetivo número uno para este verano.

Razones no le sobran. A sus 24 años, el delantero lidera la lucha por la Bota de Oro y en Inglaterra la prensa da por hecho que su futuro será blanco. El presidente del Tottenham, Daniel Levy, se niega a venderlo pero en Concha Espina no se rinden fácilmente. De momento ya han hecho una primera oferta de 175 millones más 25 en variables. Aunque parece que la cifra no se quedará ahí. Se avecinan meses de duras negociaciones pero el talento del delantero inglés merece el esfuerzo.