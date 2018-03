Emery manda un recado a Neymar: “Guedes jugó con el Valencia teniendo la misma lesión”

Unai Emery atendió a los medios tras la victoria del PSG frente al Olympique de Marsella donde dejó un un ‘recado’ a Neymar por operarse y pensar más en el Mundial de Rusia que en el PSG. El técnico vasco se refirió a una lesión similar que sufrió Gonçalo Guedes con el Valencia, donde si jugó antes de pasar por quirófano.

“Decidimos que hubiera operación viendo finalmente su lesión y después de dialogar con Brasil. Es una decisión difícil porque tenía un 10% de posibilidades de jugar. El doctor me dijo que aún había una opción antes de los nuevos exámenes. Guedes, por ejemplo, jugó con esta lesión con el Valencia antes de operarse”, aseguró Unai Emery en la sala de prensa.

“Le echaremos en falta pero el equipo está preparado. Es un jugador importante para nosotros, pero el resto del equipo va a dar lo máximo para que cuando Neymar se recupere pueda jugar más partidos en esta edición de la Champions”, añadió el técnico del PSG, que en una semana tendrá que recibir al Real Madrid en el Parque de los Príncipes para darle la vuelta al 3-1 adverso.

Por otro lado, las alarmas se han vuelto a encender en el PSG después de que Mbappé pidiera el cambio en el descanso del encuentro ante el Olympique de Marsella. “Tiene un golpe en el tobillo. Pidió no jugar la segunda parte y acepté el cambio. No parece muy grave y espero que no sea importante”, respondió Emery.