Rummenigge: “Decidiremos en el momento adecuado si compramos a James”

En el Bayern Munich están plenamente satisfechos con la contratación de James Rodríguez. El director general de la entidad bávara, Karl-Heinz Rummenigge, habló en la televisión del club sobre la situación del colombiano, sobre el que hay rumores de una compra definitiva por parte del líder de la Bundesliga.

Rummenigge aseguró que la llegada de James al Bayern vino de la mano de Ancelotti, ex entrenador de la entidad. “Fue, originalmente, una idea de Ancelotti, y creo que fue muy buena idea. Ha tenido un gran desarrollo, especialmente ahora con Jupp Henyckes, y se ha convertido en un jugador muy importante, un jugador con una técnica refinada y un disparo fantástico, como se pudo ver hace poco con sus tiros libres directos contra el Bayer Leverkusen”.

El Bayern tiene una opción de compra para hacerse con James en propiedad, pero en el club aún no quieren confirmar que vayan a efectuarla. “Las cartas están sobre la mesa: estará cedido durante dos años. Después, hay una opción que podemos ejercer. Si mal no recuerdo, son 42 millones de euros, eso no es poco dinero, aunque en el mercado se pueden ver cifras disparatadas. Pero iremos con tranquilidad y llegado el momento adecuado, que no tiene que ser pronto, no tiene que ser en 2018, tomaremos la decisión”.