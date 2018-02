Operación sí, operación no… Este martes fue un día de locos en clave Neymar. Emery y el PSG decían que el brasileño tenía alguna opción de llegar al partido de vuelta de octavos de final de la Champions ante el Real Madrid, pero el padre del crack carioca confirmó a última hora que su hijo tendrá que pasar por el quirófano, por lo que estará entre seis y ocho semanas de baja, como mínimo.

Neymar todavía no se cree la mala suerte que ha tenido. El brasileño lleva casi 48 horas en estado de shock, sin tocar las redes sociales y tomó la decisión “más difícil” de su vida con la operación del pie. Consultó a los médicos si podría jugar infiltrado ante el Real Madrid y operarse después, pero le dijeron que era “imposible” que llegara al partido del 6 de marzo.

Un mazazo tremendo para Neymar, que todavía no se cree la mala suerte que ha tenido. Corría el minuto 77 de un PSG-Olympique de Marsella que ya estaba decantado claramente para los parisinos cuando el brasileño sufrió una desafortunada y escalofriante torcedura de tobillo que le obligó a salir en camilla… y llorando. Las pruebas médicas confirmaron el fuerte esguince, pero también una fisura en el quinto metatarsiano derecho que es la lesión que le obliga a pasar por el quirófano.

Quería jugar contra el Madrid

Neymar está hundido. Una prueba de ello es que lleva casi 48 horas sin tocar las redes sociales, algo poco habitual en él, que suele subir muchísimas historias en Instagram. Y es que el carioca tomó la decisión “más difícil” de su vida con la operación del pie. Y todo eso le ha dejado bastante tocado en lo anímico, porque Neymar quería jugar contra el Real Madrid en el Parque de los Príncipes para demostrar que es el mejor del mundo.

Pese a todo lo que se ha dicho al respecto, Neymar no ha decidido operarse por el Mundial de Rusia. De hecho, queda bastante lejos esa cita para él, que ahora lo único que quiere es recuperarse bien. Tanto el jugador como su entorno han decidido pasar por el quirófano por el futuro de su carrera como futbolista, pues la fisura en el metatarsiano es una dolencia muy puñetera que puede dar muchos problemas si no se cura bien. Pese a lo dicho por Emery, Neymar sabía que no había ninguna posibilidad de llegar al partido frente al Real Madrid Madrid ni siquiera infiltrándose, de ahí que haya decidido operarse y recuperarse con las mayores garantías posibles.