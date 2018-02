Mariano: “Sería maravilloso volver algún día al Real Madrid”

Mariano es uno de los hombres del momento gracias a su excelente rendimiento en el Olympique de Lyon donde ha marcado hasta el momento 17 tantos. Sus excelentes dígitos goleadores, han hecho que se especule con su posible regreso al Real Madrid y una posible convocatoria con la Selección española. Sobre todo ello, ha hablado en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Momento de forma

“Estoy muy contento de cómo me están saliendo las cosas. Me he adaptado bien y la verdad es que me han acogido muy bien aquí desde el principio. Todo ha sido rápido, la adaptación y pronto he logrado buenos resultados”.

¿Por qué el Lyon?

“Zidane me lo recomendó. Tras la marcha de Lacazzette pensamos que podría ser una buena opción y creo que hice bien. Tuve otras opciones pero la que más me convenció en su momento era la del Lyon”.

La decisión de abandonar el Madrid

“Al acabar la temporada no los planteamos entre todas las partes. Vimos y decidimos la necesidad salir para que tuviera más minutos. Es difícil tomar la decisión de dejar un club como el Real Madrid, que te ha visto crecer durante tantos años. Y más cuando es el mejor club del mundo. Pero a la vez lo miras por el lado positivo, que te vas a un gran club también. Con nuevos retos y para afrontar una etapa ilusionante“.

¿Un año más de blanco?

“Si Zidane me hubiera pedido que me quedara seguramente le hubiera hecho caso”.

Regreso al Real Madrid

“Es una posibilidad que no depende de mí. Si, ¿por qué no? Sería maravilloso volver algún día al Real Madrid”.

Jugar con España

“Es una ilusión muy grande. Un sueño que tengo desde pequeño jugar con la Roja. Tengo las ganas y el propósito de jugar con España. Se dicen que me están viendo al igual que todos los seleccionables y yo estoy muy agradecido por el seguimiento que hacen. De momento no he hablado con nadie”.

Real Madrid – PSG

“Creo que el Real Madrid se va a clasificar. El Parque de los Príncipes es un campo complicado pero el Real Madrid en la Champions League siempre está muy fuerte”.

Lesión de Neymar

“Es una pieza clave en el PSG. Si realmente tiene una fisura no creo que pueda jugar. Así se le puede complicar aún más la eliminatoria al PSG”.