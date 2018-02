“Di María nos puede hacer más daño que Neymar”

El Real Madrid pasa de la Liga. Lo volvió a demostrar en Cornellá tras caer ante el Espanyol por 1-0. Pero no hay tiempo para lamentos, pues el conjunto merengue salta al verde el sábado otra vez para medirse al Getafe y el próximo martes se juega la temporada en París en la vuelta de octavos de final de la Champions League. Un partido que no podrá disputar Neymar, que va a tener que pasar por el quirófano para no poner en riesgo su carrera como profesional. La baja del brasileño es un alivio. En el vestuario son conscientes de que fue el mejor en la ida y sin él la remontada se antoja más difícil para el PSG, pero su sustituto va a ser Ángel Di María y nadie se fía del Fideo…

Y es que, tal y como ha podido saber OKDIARIO, la plantilla del Real Madrid cree que Di María “puede hacer más daño que Neymar”. La ausencia del carioca es “un alivio” y condicionará el juego del equipo dirigido por Unai Emery. Eso está claro, pues con Neymar en el campo casi todos los balones pasan por él. Sin embargo, el ex madridista está atravesando un momento muy dulce y es muy peligroso por sus condiciones futbolísticas y, sobre todo, por sus ganas de revancha y su ‘odio’ al Real Madrid tras aquella turbulenta salida en verano de 2014.

Se fue por la puerta de atrás

El club blanco se hartó de sus continuos ataques en la prensa argentina cuando cruzaba el charco y viajaba con su selección. Di María fue muy importante la temporada en la que se logró la Décima, pero pidió un aumento de sueldo desorbitado y el Real Madrid lo acabó vendiendo al Manchester United, donde no cuajó. Tampoco le han ido demasiado bien las cosas en París, aunque ahora pasa por un momento.

El Fideo nunca ha escondido el rencor que le guarda al equipo merengue. Aseguró que el Real Madrid le pidió que no jugase la final del Mundial de 2014 por sus molestias físicas y hace poco dijo que “no necesita recordar esa carta esta carta para estar motivado en contra de ellos. Jugar contra el Real Madrid ya es una motivación en sí misma”. No será la primera vez que Di María se reencuentre con el conjunto blanco, ya lo hizo en 2015 en la fase de grupos de la Champions y cuajó dos buenas actuaciones, sobre todo en el Bernabéu, donde fue el mejor.

Ahora, en el vestuario del Real Madrid temen las ganas de revancha del argentino y su buen estado de forma. Los jugadores blancos conocen muy bien al argentino de su etapa en la capital, saben que motivado y físicamente a tope es muy peligroso, por lo que la baja de Neymar es menos alivio siendo el Fideo su sustituto en el Parque de los Príncipes.