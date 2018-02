Zidane: “No hemos merecido la derrota”

Después de cinco victorias consecutivas, Zidane no pudo alcanzar la sexta y su cara era el reflejo de su alma después de haber perecido en Cornellá en el minuto 93 de partido. El técnico dejó claro que la segunda parte del equipo no fue buena pero que no merecieron la derrota.

Imagen distinta

“Un poco de todo. Empezamos muy bien la primera parte y hemos tenido ocasiones. La segunda parte ha sido peor y no encontramos nuestro juego. La segunda parte fue peor y al final no merecimos la derrota. El Espanyol ha tenido muy pocas ocasiones y esto es el fútbol. Es una derrota que duele y lo siento por los jugadores“.

Ramos de delantero

“Cuando falta poco y estas con 0-0, Ramos fue para adelante. Siempre buscamos la victoria y no la conseguimos. Es peor porque al final nos meten un gol en el último minuto y es así. Es difícil para los jugadores porque después de este esfuerzo no merecíamos una victoria pero tampoco una derrota“.

Motivos de la derrota

“El fútbol a veces no lo entiendes. Sobre todo algunos minutos de la segunda parte porque reculamos. A veces hay que aceptar los momentos un poco difíciles y la segunda parte no ha sido buena para nosotros. Después de cinco partidos con buen juego y resultados, hoy no lo conseguimos: sobre todo la segunda parte. Si hubiéramos metido un gol en la primera parte quizá hubiera cambiado, pero no, es una derrota y es difícil“.

Neymar

“No lo sé lo que pasará, hay que esperar. Lo que sabemos es que se ha lesionado. Después veremos si está”.