Inda: “Luis Enrique ha dado el OK al fichaje de Bale”

El Chelsea está dispuesto a fichar a Gareth Bale, que ha pedido salir del Real Madrid en verano si su situación sigue sin cambiar. Tal como adelantó en El Chiringuito de Jugones el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, “Luis Enrique, que tiene todas las papeletas para ser el sucesor de Conte en el Chelsea, ya ha dado el visto bueno al fichaje de Bale para la próxima temporada”.

Los grandes de Europa están inmersos en plena temporada 2017/18, pero en los despachos de la gran mayoría de clubes se trabaja desde hace tiempo en la planificación de la próxima campaña. En el Chelsea tienen trabajo extra, porque además de los refuerzos y bajas deben buscar un entrenador, ya que es un secreto a voces que Antonio Conte no seguirá. El favorito y el que apunta a ocupar el banquillo es Luis Enrique, y en Stamford Bridge planean hacerle un equipazo al asturiano. Uno de los cracks que interesan al Chelsea es Gareth Bale, y el ex entrenador del Barcelona ha dado el visto bueno a su llegada.

El crack galés del Real Madrid no está a gusto con su situación. Ya no es indiscutible para Zidane, que últimamente lo está dejando en el banquillo más de lo normal porque no está satisfecho con el rendimiento del extremo británico. En esas, tal y como adelantó el director de OKDIARIO Eduardo Inda, Bale ha pedido al club merengue salir en verano si su situación no cambia de aquí a final de temporada.

Obviamente, Gareth Bale tiene un gran cartel en la Premier League. Siempre se ha hablado del interés del Manchester United, pero el Chelsea también piensa en el Expreso de Cardiff para reforzar su plantel. Pero una cosa es que el Real Madrid escuche ofertas por Bale y otra que lo vaya a regalar. Ni mucho menos. El club blanco tasa al galés en 200 millones de euros y el Chelsea debe saber que ese es su precio salvo que pueda haber un trueque con Hazard, muy del gusto del Real Madrid y de Zidane.

De momento, Luis Enrique, que tiene pie y medio en el banquillo del Chelsea, ha dado el OK al fichaje de Gareth Bale. Pero queda mucho por delante para que una operación de esta magnitud se cierre. El Real Madrid querría incluir a Hazard en el negocio y el Chelsea no quiere deshacerse del belga, por lo que las partes deberán ir acercando posturas. En cualquier caso, a Bale no le faltarán novias en verano…