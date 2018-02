Emery en su mundo: “Neymar no se va a operar, aún hay una opción de que juegue ante el Madrid”

Unai Emery vive en su mundo. El entrenador del PSG, quién sabe si jugando al despiste o porque no quiere asumir la realidad, desmintió la información de Globoesporte de que Neymar vaya a pasar por el quirófano e incluso aseguró que no está descartado contra el Madrid: “Hay una pequeña opción de que juegue”.

“Las informaciones sobre la operación de Neymar son falsas. Tenemos que esperar a tomar una decisión“, aseguró Unai Emery en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de Copa que el PSG disputa este miércoles ante el Olympique de Marsella.

Además, el todavía entrenador del PSG aseguró que Neymar, aunque lo tiene muy difícil, no está descartado para el partido del martes 6 de marzo frente al Real Madrid. “Hay que ser paciente con Neymar. Todavía hay una pequeña opción de que pueda jugar contra el Madrid”, aseguró Emery, que concluyó: “He hablado con el doctor y está más cercana la opción de que Ney no pueda jugar ante el Madrid que la opción de que llegue, pero no está descartado”