Zidane: “No me hace feliz la lesión de Neymar, ojalá juegue contra nosotros”

El Real Madrid está en el mejor momento de la temporada y eso se le ve en la cara a Zinedine Zidane. El conjunto blanco aspira a conseguir la sexta victoria consecutiva en Cornellá y el galo en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol también quiso hablar sobre la lesión de Neymar. El galo dejó claro que “no me gustó la lesión” y que “ojalá pueda estar en este partido”.

Buena racha

“Tenemos que partir de cero porque sabemos como es el fútbol. Queremos seguir con la buena racha y hacer un buen partido. Cada partido es salir y hacer lo mismo: estar fuerte, jugar bien, pensar en nuestra portería, pensar en defender cuando no tenemos el balón. Cada partido empieza de cero y queremos hacer otro partido bueno en un campo difícil sabiendo que hay un rival y que lo vamos a intentar”.

Sergio Ramos y la capitanía

“Es el mejor capitán que puede tener el Madrid. Es una situación donde cada uno puede opinar y decir cosas. Poner en duda lo que es Sergio en este club o equipo es una falta de respeto. Sabemos dentro lo que es Sergio y sus compañeros. Me interesa más que la gente le quiere mucho. Es un líder, lo ha demostrado y es nuestro capitán. Dicen que le tenía que haber dado el balón a Bale en Butarque como hizo Cristiano con Karim. ¿Cómo podemos montar un debate por estas cosas? A nuestro capitán le quieren todos los madridistas porque es un espectáculo”.

Lesión de Neymar

“No es una alegría. No me gustan las lesiones de los jugadores, no estoy contento por ello y ojalá pueda estar en este partido contra nosotros. Los jugadores tienen que estar. Yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión”.

Mejoría de Bale

“Le veo como siempre pero lo único es que él cada día se encuentra mejor. Queremos ver a un Gareth al 100% pero no es lo más importante. Su participación fue muy buena y lo hizo muy bien”.

Evolución de Cristiano

“Él se conoce muy bien y es importante tener a Cristano siempre a tope. Sabe que tiene que descansar de vez en cuando. La temporada es muy larga y además son jugadores que tienen el Mundial. Puedes pensar que no piensan en eso y es verdad, pero inconscientemente saben que está el Mundial. Lo digo porque lo he vivido. Puedes decir que no pero a final de temporada es el Mundial y eso siempre está ahí”.

Espanyol

“Ha demostrado cosas muy buenas ante los mejores equipos. Sabiendo el rival que tenemos sabemos que vamos a tener que hacer un buen partido para puntuar otra vez”.

Próximo Mundial

“Es la vida. Sabiendo que hay muchos partidos importantes y después un Mundial, eso es muy bonito. Es una alegría para un futbolista jugar un Mundial. Para nosotros ha sido una temporada un poco complicada y no tiene nada que ver con el Mundial”.

Lesionados de cara a París

“Están ahí con la recuperación. De momento aún no han trabajado con nosotros pero están trabajando mucho. Con el equipo aún no, a ver si a partir del miércoles que pasa con los tres”.

Morata y su importancia el año pasado

“Si uno piensa eso se equivoca (que no fue importante el año pasado). Para mí no hay partidos pequeños. Unos puedes jugar con un dibujo y otros con otro. Todos quieren jugar contra el PSG que contra otro equipo de la Liga que va por debajo en la tabla, pero si nosotros pensamos en eso nos equivocamos. Al final, lo importante es saber que tu papel es importante en el equipo. El año pasado participó muy bien Morata. Si es una entrevista que ha hecho no sé, pero se tiene que meter en la cabeza que él participó en muchas cosas y lo hizo muy bien”.

Keylor Navas y el fichaje de un portero

“Nosotros tenemos a un gran portero. Muy profesional y que le quieren mucho aquí. Se merece estar aquí. Hemos ganado muchas cosas con él y al final puedo entender lo de fuera y que estemos mejor. No te voy a hablar del futuro. Estamos contentos con lo que tenemos en casa”.

Carvajal y forzar una amarilla

“Me da igual que se le vigile con lupa. Yo no quiero que le metan tarjeta y que siga con cuatro tarjetas hasta el final. Después veremos como lo vamos a manejar y si le damos descanso antes del PSG. Aquí hay muchos jugadores que pueden jugar y, como siempre, veremos como lo administramos”.

Neymar

“No, no creo que influencie el partido de la semana que viene porque si no jugará otro jugador que estará muy motivado. No me gusta ver a jugadores lesionados y nunca he deseado que un jugador se lesione. No me gustó cuando se lesionó y espero que no sea muy grave“.

Marcelo, Modric, Kroos

“A parte de esos tres jugadores también está Jesús Vallejo. La idea es que podamos recuperarlos lo antes posible. El problema es que no me gusta presionar a los jugadores y siempre hay unos plazos para tomar precauciones. Están haciendo trabajo específico pero aún no están con el grupo. Veremos el miércoles cuando volvamos a entrenar si hay algún jugador que pueda empezar a entrenar con el grupo. Para poder estar preparado hay que jugar. Primero tenemos el Getafe. Siempre he sido optimista y ahora también lo soy ahora pero hay que hablar con los médicos y los jugadores”.