Raúl confía en el Real Madrid: “Este ciclo aún no ha terminado”

Raúl González Blanco habló del momento que vive el Real Madrid en su comparecencia ante los medios en Mónaco, un día antes de que se celebre la gala de los premios Laureus. El ex futbolista blanco confía en que su equipo pase la eliminatoria ante el PSG: “El Real Madrid. Tenemos que esperar, pero espero que el Madrid esté en cuartos“. Cree que a esta generación todavía le queda mucho por dar y que su ciclo aún no ha llegado a su fin.

“No creo que en el Madrid esté terminando ningún ciclo. Las valoraciones hay que hacerlas al final de la temporada. Está siendo una temporada irregular. La Liga está lejos, sin Copa, pero en Champions sabemos que podemos pasar y que tenemos mucha confianza. Si miras la plantilla, con objetividad, hay que seguir confiando en estos jugadores y pueden continuar dando muchas alegrías porque tienen mucho fútbol aún”, comentó.

El PSG cuenta con grandes jugadores en la delantera como Neymar, Mbappé y Cavani, sin embargo, Raúl no teme al tridente parisino. “El PSG es un buen equipo pero hay más gente. Di María, Verrati, Draxler. Tenemos que esperar, no podemos estar sólo pendientes de dos hombres”. En caso de que pasara el Madrid, el ex jugador y ahora adjunto al director general de la entidad teme que se puedan enfrentar con un equipo inglés, si pasan a la siguiente ronda.

Confianza ciega

“Cuando quieres ganar un campeonato tienes que ganar a los mejores equipos y este año los ingleses parecen ser los mejor preparados. Quizá el Madrid termine jugando con algún inglés en cuartos o semifinales, o en la final, porque están demostrando que están muy fuertes esta temporada”, espetó.

También habló sobre la posible llegada de Neymar al Real Madrid y el fichaje de Vincius. En cuanto a la estrella del PSG dijo que “son especulaciones y no hablo de ellas”, mientras que alabó la llegada del joven delantero cedido en el Flamengo: “Usted lo ha dicho. Lo de Neymar son especulaciones y no hablo de ellas. Vinicius es muy joven pero es un gran jugador. No sé si estará la temporada que viene en la primera plantilla pero estaos muy contentos con él. Ha marcado algunos goles con su equipo en las últimas jornadas y estamos muy contentos por ello”.

Por último habló del impacto de Zinedine Zidane en el Real Madrid, con el que ha ganado dos Champions League, una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España y dos de Europa y dos Mundiales de Clubes. “Está siendo fantástico. Lleva poco más de dos años en el equipo y ha ganado dos Champions, un montón de títulos más. No se le puede pedir más a un entrenador”.