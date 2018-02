El Kun es madridista: “Ante el PSG el Madrid pasará tranquilamente”

El delantero del Manchester City, Sergio Kun Agüero, autor del primero de los tres goles que dieron la victoria al equipo de Guardiola en la final de la Carabao Cup ante el Arsenal, pasó por los micrófonos de la COPE para hablar de su reciente triunfo y otros temas de actualidad en el fútbol.

Su nombre ha sonado muchas veces en la órbita del Real Madrid aunque el fichaje del argentino nunca se llegó a materializar. Sobre la actualidad blanca precisamente habló el Kun, quien ve totalmente favorito al equipo de Zidane en la vuelta de la eliminatoria de Champions League ante el PSG el próximo 6 de marzo en el Parque de los Príncipes.

“Creo que pasará el Madrid. Porque tiene dos goles de ventaja y porque el Madrid de visitante siempre tiene oportunidades de marcar, y si marca uno se acaba la eliminatoria. El Madrid tiene mucha experiencia en la Champions y pasará tranquilamente“, señalaba el delantero del City.

El Kun, que dice sentirse muy a gusto en la Premier y que seguirá mientras tenga contrato, quiso también pronunciarse sobre el incidente con un aficionado tras la dolorosa eliminación del City por el Wigan en la FA Cup.

Su pelea con un aficionado

“Iba caminando tranquilo y vino un hincha a decirme cosas. Me insultó y sólo lo empujé cuando me escupió al cuello. Las cámaras de la Federación lo vieron y por suerte no hubo suspensión. Luego lo pensé y si me agarran una trompada entre cinco me matan”, reflexionaba el argentino.

Con el City a la cabeza de la tabla en la Premier, con 13 puntos de ventaja Manchester United, segundo, y con la eliminatoria de la Champions prácticamente decidida – marcaron cuatro goles a domicilio al Basilea-, el Kun es optimista con la situación del equipo aunque advierte que en el fútbol todo puede pasar. “Si seguimos así, a final de temporada podremos decir que fuimos uno de los mejores equipos de Europa, pero el fútbol es traicionero“.