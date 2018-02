Cristiano: “Todavía tengo fuerza para luchar por el Balón de Oro”

Cristiano Ronaldo ha repasado su exitosa carrera deportiva hasta el momento, durante una entrevista en Brasil al canal de Youtube Desimpedidos. En la misma expresa su felicidad por todo lo conseguido hasta ahora y se muestra con ambición de seguir peleando por el Balón de Oro: “Nunca soñé ganar cinco Balones de Oro. Pero si tuviera que terminar mi carrera ahora, estaría superfeliz. Si ganara un Balón de Oro más, dos, tres… Encantado de la vida. Pero también si no lo ganara, ya gané cinco… Pero todavía tengo confianza y fuerza para luchar el premio. Depende de los títulos que conquistemos este año”.

Respecto al Mundial, el astro portugués se muestra cauto sobre las opciones de la actual campeona de Europa, aunque pone a España entre los favoritos para levantar el título. “No somos favoritos. Tenemos que ser honestos. Hay equipos con más nombre: Brasil, España, Alemania, Argentina… Pero en el fútbol todo es posible. Vamos a intentar superar la fase de grupos. Tenemos que ir paso a paso. Vamos a intentar la clasificación y luego veremos. El objetivo principal es la primera fase“.

El crack del Real Madrid ha ganado prácticamente todos los grandes títulos posibles en su carrera (Champions, Liga, Premier, FA Cup, Copa del Rey, Mundial de Clubes, Eurocopa con Portugal…) y asegura que ya no le queda ningún sueño por cumplir, los ha cumplido todos. “Sinceramente, creo que no. Todo lo que soñé, lo alcancé“, comentó Cristiano Ronaldo en sus declaraciones al medio carioca.

Por último analizó la final del Mundial de Clubes disputada esta temporada: “Una final es siempre al 50%… Sentí la diferencia porque en Europa es el mejor fútbol del mundo. No vamos a ser hipócritas y mentir con que el mejor fútbol está en China, México, Brasil… No. Está en Europa, están los mejores del mundo. Y la competitividad de Europa es muy buena porque tú juegas contra grandes equipos, los mejores del mundo. En Brasil, la calidad técnica es cumbre, técnicamente los brasileños son muy buenos. Pero no están acostumbrados a jugar contra un Barcelona, un Real Madrid… Sabíamos que, si jugábamos a nuestro nivel contra el Gremio, ganaríamos“.