“Ahora sí somos el Real Madrid”

En el Real Madrid han cambiado mucho las cosas en unas semanas. La temporada no venía siendo nada buena. La Liga está virtualmente perdida y en Copa del Rey el conjunto merengue cayó eliminado ante el Leganés. Pero queda la Champions League, la competición fetiche del Real Madrid y la que le ha cambiado la cara al equipo por completo desde el triunfo ante el PSG en la ida de octavos en el Santiago Bernabéu por 3-1.

Semanas atrás, el vestuario era casi un velatorio. Caras largas, futbolistas que no eran capaces de reencontrarse con su mejor versión, Zidane apagado porque no daba con la tecla… Pero la victoria frente al cuadro francés dio alas al Real Madrid en todos los sentidos, en lo futbolístico como en lo psicológico. Los jugadores blancos destacan de puertas para adentro que están mejor que nunca, han recuperado la confianza y no esconden que llegan “lanzados” a París.

15 goles en los últimos 4 partidos

“Aquella noche cambió todo”, dicen los capitanes del Real Madrid, que están pletóricos de moral para “el partido en el que nos jugamos la vida”. Y así es, el equipo merengue se la juega de todas todas en París. La Champions League es el clavo ardiendo al que se puede agarrar el Real Madrid, que ha recuperado no sólo la confianza sino también una versión de juego que invita al optimismo. El equipo dirigido por Zidane ha marcado 15 goles en los últimos cuatro partidos y vuelve a tener esa chispa y esa verticalidad que tan buen resultado le ha dado siempre al Real Madrid.

Obviamente, los blancos se tendrán que andar con mucho cuidado en París porque el PSG saldrá a por todas y tiene jugadores con mucha dinamita, pero si el Real Madrid juega en el Parque de los Príncipes como sabe y los jugadores plasman en el terreno de juego toda esa confianza recuperada a raíz del 3-1 del Bernabéu, los de Zidane pueden ser imparables y el camino a la Decimotercera parecerá bastante menos complicado.