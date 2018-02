Lewandowski: “No he tenido contacto con el Real Madrid”

Robert Lewandowski salió a zona mixta tras el empate a cero entre el Bayern de Munich y el Herta de Berlín. El jugador desmintió cualquier acercamiento con el Real Madrid, equipo con el que se ha le relacionado últimamente. “No he tenido contacto con el Real Madrid“, claro y contundente era el polaco para acallar los rumores que apuntaban a una posible salida del conjunto bávaro. El jugador ya señaló hace tiempo que no le interesaban los rumores, sin llegar a desmentirlo. Sin embargo, ahora deja claro que no ha existido por su parte ningún tipo de contacto con las oficinas del Bernabéu.

Fue más allá. El delantero acaba de romper con su agente y dejó caer que, en caso de haber existido algún acercamiento al Real Madrid, habría sido a sus espaldas y por parte de su ex representante: “No sé si mi agente tenía alguno, la gente seguirá escribiendo lo que quiere, no me interesa”.

El delantero no quiere por el momento saber nada de rumores que le alejen del Bayern. Centrado única y exclusivamente en la temporada, en la que el equipo tiene muy encarrilada la Bundesliga, y en la que sigue vivo en las otras dos competiciones.

La temporada de Lewandowski marcha por el momento bastante bien. El ariete es uno de los máximos goleadores del continente, con 28 tantos entre las tres competiciones. Su instinto goleador siempre ha gustado en el Bernabéu, sin embargo consideran que su tren ya ha pasado. Un ofrecimiento que ahora, cansado de habladurías, el jugador no ha tardado en desmentir, coincidiendo además con el despido de su agente. El hecho de haber decidido cortar su relación con el que era su representante, según ha indicado el jugador “no significa nada”.