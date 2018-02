Heynckes cierra la puerta a Lewandowski: “No vendemos a los mejores”

Jupp Heynckes no está por la labor de permitir que Lewandowski deje el Bayern este verano para recalar en el Real Madrid. Al delantero siempre se le ha relacionado con la entidad blanca, pero su actual entrenador no cree que pueda salir. “El Bayern no es un club que venda a sus mejores jugadores. Los mejores del Bayern se quedan en el Bayern. No puedo imaginar que haya una oportunidad para él de dejar el Bayern”, explicó.

Lewandowski, de 29 años, ha cambiado recientemente de agente. El polaco ha pasado de estar representado por Cezary Kucharski, con el que estuvo los diez últimos años, a contratar a Pini Zahavi. Desde su país vinculan este cambio con la intención del ariete de recalar en el Santiago Bernabéu. El diario Przeglad Sportowy asegura que ya han iniciado contactos con el actual campeón de Europa. Además, explican que el Madrid se habría mostrado predispuesto a alcanzar la cifra de 150 millones de euros.

Heynckes también ha hablado sobre esto. “Creo que no hay nada malo en que un jugador cambie de agente. No juzgo las razones. No significa nada para nosotros”, comentó el veterano entrenador.