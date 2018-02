Bale a tiempo completo

Gareth Bale regresaba al once del Real Madrid ante el Alavés y lo hizo a lo grande. En general, el partido de los madridistas estuvo dominado por la presencia de la BBC, que marcó al completo en el Bernabéu. Los tres estuvieron durante todo el partido sobre el césped, algo que llama la atención, sobre todo en el caso del galés.

El Expreso disputó todos los minutos del juego, algo sorprendente. El constante riesgo a que se rompa hace que el británico sea siempre sustituido por Zidane. De hecho, no jugaba un partido entero desde el mes de septiembre. Fue en la derrota ante el Betis, por 0-1, cuando el técnico decidió dejarle en el césped todo el partido. Desde entonces, su presencia en el terreno de juego siempre que partía de inicio, tenía su punto y final en algún momento de la segunda mitad. Sin embargo, frente al Alavés lo ha vuelto a hacer. El jugador ha disputado los 90 minutos y no podía haberlos aprovechado mejor.

Bale fue uno de los hombres del partido, junto a sus compañeros de arriba. El extremo marcó y provocó un penalti. No quedó ahí la cosa, pues hubo otro penalti que sufrió y que Estrada Fernández no lo interpretó como tal. Al contrario que en otros partidos, no se puede decir que el papel llevado por Bale en el partido fuese intrascendente.

La buena actuación del jugador madridista sirvió además para reivindicarse. No atraviesa el galés su mejor momento en el club. A lo largo de estos años, nunca ha estado tan cuestionado como ahora. El jugador no acaba de ser todo lo determinante que debería y eso molesta en la casa blanca. Incluso se habla de un posible traspaso el próximo verano.

Pero por el momento, Bale sigue en el Madrid y, cuando puede, trata de demostrar las cualidades que le hicieron llegar a fichar por el conjunto madridista. Y frente al Alavés fue uno de esos días. El galés fue importante en la consecución de los tres puntos, matando además las esperanzas de los babazorros en el inicio de la segunda parte con un fusilazo.