Real Madrid – Alavés: horario y dónde ver por televisión

El Real Madrid recibe al Alavés en el Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la jornada 25 del campeonato liguero. El árbitro encargado de pitar el encuentro será Estrada Fernández. Con él, el conjunto madridista no ha perdido en Liga, con siete victorias y dos empates. El último partido que dirigió en el que estaban presentes los blancos fue en enero, ante el Valencia. Por su parte, los vitorianos han perdido el único partido en Primera que les ha pitado el catalán.

Al partido, ambos equipos llegan en un gran estado de forma. El conjunto madridista encadena cuatro victorias consecutivas, algo casi inédito esta temporada. Racha semejante, con tres partidos seguidos ganados, llevan los de Abelardo. Desde la llegada del asturiano han abierto una brecha importante -10 puntos- respecto a los puestos de descenso a Segunda división.

El conjunto madridista viene lanzado. Sus victorias ante Real, PSG, Betis y Leganés hacen que poco a poco se vaya olvidando la mala primera mitad del curso. Ahora, el conjunto de Chamartín deberá continuar su buen hacer para no desatar de nuevo las dudas.

Zidane llega al partido con bajas delicadas en la zaga y en el medio. A las ya conocidas de Marcelo, Kroos y Modric, se ha unido Sergio Ramos. Aunque la del sevillano es por sanción. Fuera de la convocatoria se ha quedado también Asensio, al que le han sacado una muela. Keylor volverá al once, al igual que Cristiano. Ninguno de los dos viajó a Leganés. La BBC podría volver a escena y Llorente podría estar frente a su ex equipo.

Por su parte, el Alavés llega con la confianza suficiente como para tratar de asaltar el Bernabéu. Los vitorianos llegan en un gran estado, habiendo ganado siete de los once partidos ligueros que lleva Abelardo en el banquillo. Tras una injusta derrota en el Camp Nou, los babazorros han encadenado tres encuentros consecutivos ganando.

Para el encuentro, el Pitu llega sin dos de sus hombres fuertes. Burgui -lesionado- y Munir -sancionado- no podrán vestirse en el templo blanco. La ausencia del hispano-marroquí se espera que la supla Sobrino, que acompañaría a Guidetti en la punta de ataque. También entraría Alexis en el lateral, en sustitución de Martín.

¿A qué hora se juega hoy el Real Madrid vs Alavés?

España: 24/02/2018 a las 16.15 horas (15.15 horas en las Islas Canarias)

Argentina: 24/02/2018 a las 12.15

Chile: 24/02/2018 a las 11.15

Colombia: 24/02/2018 a las 10.15

México: 24/02/2018 a las 9:15

Perú: 24/02/2018 a las 10.15

Uruguay: 24/02/2018 a las 10.15

Venezuela: 24/02/2018 a las 13.15

Nueva York: 24/02/2018 a las 10.15

Los Ángeles: 24/02/2018 a las 7.15

¿Dónde se juega el Real Madrid vs Alavés?

Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

¿Quién arbitrará el Real Madrid vs Alavés?

Xavier Estrada Fernández (comité catalán)

¿Dónde se podrá ver el Real Madrid vs Alavés?

España: beIN LaLiga, beIN Connect

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, SKY Planeta Fútbol

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estads Unidos: beIN SPORTS CONNECT U.S.A., fuboTV, iGOL, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS USA

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Alavés

Real Madrid:

Keylor; Carvajal, Nacho, Varane, Theo; Llorente, Kovacic, Isco; Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Alavés:

Pacheco; Alexis, Laguardia, Ely, Duarte; Ibai, Tomás Pina, Dani García, Pedraza; Sobrino y Guidetti.