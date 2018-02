De Gea, traspaso récord

El Real Madrid considera el fichaje de David de Gea una “prioridad absoluta” de cara a la próxima temporada. El portero del Manchester United es el objetivo número uno para reforzar la portería en verano, y la maquinaria ya está en marcha. Su enésima exhibición ante el Sevilla en el Pizjuán no hace más que dar la razón a Florentino Pérez, que lleva varios años detrás del meta español.

En los despachos de Concha Espina tienen muy claro que el ex del Atlético de Madrid es el mejor portero del mundo en estos momentos. Además, el hecho de ser el portero titular de la Selección también gusta en los despachos del Bernabéu. Realmente, no hay nada de De Gea que no guste al Real Madrid, pero su llegada no va a ser ni mucho menos sencilla porque el Manchester United no quiere vender a su mejor jugador.

El United quiere blindarle

Parece atrevido decirlo así, pero De Gea, pese a ser portero, es el jugador más destacado del conjunto inglés. No ahora, sino que viene siéndolo varios años. El United es consciente de que no va a encontrar en el mercado otro portero del nivel del español, por lo que está dispuesto a ofrecerle un pastizal por temporada para que se quede en Old Trafford.

Sin embargo, en el Real Madrid esperan que De Gea no renueve, porque si amplía su vinculación con el Manchester United su llegada al equipo blanco será imposible. El club merengue está dispuesto a llegar a los 75 millones de euros para fichar a De Gea, que sería el traspaso más caro de la historia para un portero. Es la cantidad límite que se fijan en Concha Espina para intentar reclutar al meta español, que pese a estar “feliz” en Mánchester tiene a su pareja, la cantante Edurne, en Madrid y le encantaría poder vivir con ella en la capital de España tras muchos años separados por cuestiones profesionales.