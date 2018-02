Wanda Nara reconoce que va a escuchar y evaluar las dos propuestas que tiene por Icardi

El futuro de Mauro Icardi sigue siendo una incógnita. Su mujer y representante Wanda Nara ha concedido una entrevista al diario italiano Corriere dello Sport, en la que ha reconocido que en el pasado mercado invernal recibió dos propuestas interesantes de dos de los grandes clubes de Europa. Aunque no ha querido desvelar la identidad de los protagonistas, todo apunta a que fueron Real Madrid y Paris Saint Germain.

Los blancos rastrean el mercado en busca de un delantero y el argentino es una de las opciones que barajan. El Inter está intentando mejorarle el contrato, que acaba en 2021, y aumentar su cláusula de rescisión que actualmente es de 110 millones de euros. Varios equipos están atentos a cualquier movimiento que haga el delantero interista relacionados con su futuro, mientras su agente dice que han llegado dos propuestas que debe “escucharlas y evaluar la situación.

“Yo me ocupo de su futuro, al menos debo escucharlos, evaluar las condiciones y la situación”, dijo. Wanda ha asegurado que se sentarán a negociar con Piero Ausilio, director deportivo del Inter, en los próximos días, aunque eso no significa que vaya a seguir, podría abandonar la entidad en el próximo mercado de verano. La situación ha cambiado. En el pasado rechazaron ofertas porque Icardi quería seguir en el club italiano, sin embargo ahora esa predisposición ya no es tan clara.

“Nunca tuvo dudas sobre la camiseta que quería ponerse. Como siempre digo, sin embargo, nunca se sabe lo que depara el futuro para ti. Sigo trabajando y mi trabajo es encontrar las mejores condiciones para Mauro, así como Ausilio trabaja por el bien del Inter. Al final, el club y Mauro decidirán qué será mejor“, explicó la pareja y agente del futbolista. Mientras tanto, los grandes de Europa miran de reojo por si decide marcharse del Inter para pagar el precio que costaría su libertad.