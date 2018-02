El Madrid quiere blindar a Pablo Rodríguez, el nuevo Morata

El Real Madrid quiere blindar a Pablo Rodríguez, el nuevo Morata de Valdebebas. El delantero canario no deja de despuntar y la entidad madridista ya ha puesto en marcha su maquinaria para asegurarse el futuro de un jugador que no ha pasado desapercibido para los grandes equipos de Europa. Muchos se han fijado en él, pero son conscientes de que no se lo van a poder llevar.

Pablo finaliza contrato en 2019 y la intención de la dirección de fútbol es llamar a sus representantes, curiosamente los mismos que tiene el delantero del Chelsea, para subir la cláusula de un jugador que ya lo hizo muy bien el año pasado en el Cadete A. Tras saltarse el Juvenil C, lo está bordando esta temporada en el Juvenil B, donde ha hecho nueve goles en Liga, y con el Juvenil A, con el que ha transformado tres dianas. El equipo que dirige Guti le reclamó durante el Mundial Sub-17 y no defraudó.

El canario llegó a la cantera madridista la temporada pasada procedente de Las Palmas. Lo que más le conocen destacan que es mucho más que un delantero al uso que sólo marca goles, también es capaz de crearse sus propias ocasiones de gol. Definición, movimiento, buen manejo del balón y, sobre todo, asociación con sus compañeros, esto es lo que mejor le define. Su más allegados aseguran que el canario disfruta tanto dando un pase de gol como haciéndolo el mismo. Esta temporada está siendo entrenado por Álvaro Benito.

Por otro lado, también posee un gran físico que le permite ganar las pugnas con los rivales. Mide 1,77 metros y pesa 63,4 kilos según la web del Real Madrid. La altura la tiene y sólo debe mejorar su musculatura.

Además, también resaltan su aspecto personal. Su entorno le define como todo lo contrario a un jugador canario. No le gustan las redes sociales, es muy buen estudiante y sólo piensa en fútbol. Vive en la residencia del Real Madrid y está perfectamente aclimatado a la ciudad.