La jugada fallida de la mujer de Icardi para mejorar su contrato con Nike

Wanda Nara sigue haciendo de las suyas. El pasado 29 de enero, cuando el mercado invernal agonizaba, Mauro Icardi hacía saltar las alarmas al publicar en las redes sociales una imagen donde se podía leer “poder decir adiós es crecer” y el comentario “chau chau”. El mundo del fútbol se preguntaba que quería decir el delantero del Inter de Milán con este enigmático mensaje. ¿Sería su despedida del club neroazzurro? ¿Estaría más cerca que nunca del Real Madrid? ¿Se refería a su relación con su pareja? Muchas preguntas sin respuesta clara.

La realidad es que Icardi vivió un final de periodo de fichajes complicado por culpa de Wanda. Su pareja trató de hacer creer a los patrocinadores de Mauro, especialmente a Nike, que el acuerdo con el Real Madrid era un hecho con la intención de mejorar su contrato. Las diferentes marcas no se creyeron este órdago y no accedieron a las presiones, pero con el goleador no pasó lo mismo.

El argentino sí llegó a pensar que estaba cerca de aterrizar en el Santiago Bernabéu. Él se veía reforzando la plantilla de Zidane en enero, lo que suponía para su carrera. El Inter atraviesa una profunda crisis de resultados que le ha alejado de los puestos que otorgan la posibilidad de jugar la Champions. Cuando se percató de que todo era una farsa de su pareja su enfado fue tal que ambos llegaron a estar separados durante dos semanas, aunque al final han hecho las paces.

Nike no quiere pagarle más

Wanda está obsesionada por conseguir una mejora de contrato con Nike. Ella quiere que la marca americana valore a Icardi con una subida económica importante. Actualmente cobra un millón de euros y pidió que le paguen seis ‘kilos’.

La multinacional no está por la labor de subirle el contrato, aunque sí aceptaría negociar una renovación. Nike argumenta que no puede pagar esa cantidad a un jugador que no juega la Champions, no gana títulos y que no tiene su presencia asegurada en el Mundial de Rusia con Argentina.