Algo pasa con Bale

Gareth Bale volvió a ser suplente este miércoles ante Leganés. No es nuevo, porque también se quedó de inicio en el banquillo frente a la Real Sociedad un par de jornadas antes y en el decisivo partido de ida de octavos de Champions League ante el PSG. Y eso le dolió, porque si Zidane no cuenta con él como titular en los partidos grandes, el extremo galés y su representante se sentarán con el club para estudiar su futuro.

De hecho, tal y como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones el pasado martes, Bale ha pedido salir del Real Madrid en verano a través de su agente Jonathan Barnett porque quiere cambiar de aires al finalizar esta temporada para recalar en en equipo en el que pueda recuperar su mejor nivel: “Ha sido después de la suplencia con el PSG, él pensaba ser titular, y sus compañeros, además, ya le ven como un poco pasota y un poco apático”, explicó el director de OKDIARIO.

Su último gol, hace un mes

El caso es que de los últimos cuatro partidos que ha disputado el Real Madrid, Bale ha sido suplente en tres: Real Sociedad, PSG y Leganés. Y las razones son deportivas, porque está plenamente recuperado de sus lesiones. Sin embargo, Zidane no está contento con el rendimiento que el galés está ofreciendo en las últimas semanas. De hecho, marcó su último gol hace algo más de un mes ante el Deportivo de La Coruña en Liga (hizo un doblete aquel día), pero en el resto de partidos no ha sido todo lo decisivo que debe ser un jugador de su categoría.

La prueba de que el entrenador francés no termina de estar conforme con su aportación sobre el terreno de juego es que Bale no juega un partido completo desde el pasado mes de septiembre, hace más de una vuelta, cuando encadenó dos encuentros ligueros jugando todos los minutos (Real Sociedad y Real Betis). Mientras tanto, en el vestuario del Real Madrid siguen pensando que Bale “es un crack que va a su bola”. En problema es que cada día que pasa, el galés parece más fuera que dentro del equipo blanco, donde la responsabilidad es máxima y Bale no está cumpliendo con las expectativas.