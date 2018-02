Enamorados de Courtois

“Recordó a aquel portero que nos quitó una Copa”. Estas palabras salen de la boca de un alto directivo del Real Madrid minutos después de presenciar el duelo entre Chelsea y Barcelona de la ida de octavos de Champions League. Estas palabras dejan claro que en la dirección deportiva madridista siguen enamorados de Thibaut Courtois, el favorito junto con De Gea para ocupar la portería del Bernabéu a partir del próximo verano.

Y es que los atributos como portero del belga siempre han causado gran devoción en la zona noble del Bernabéu. De hecho, en la cúpula del club aún se recuerda con admiración su gran final de Copa del Rey ante el Real Madrid en 2013, donde el meta realizó de las mejores actuaciones que se le recuerdan y privó al conjunto blanco del título en el Bernabeú. De ahí las palabras de un miembro de la cúpula después del partido del pasado martes.

“Intervino poco, pero lo hizo todo muy bien”. Relatan desde el club a OKDIARIO sobre un Chelsea-Barcelona que siguieron muy de cerca. Pero realmente siguen todos con atención porque Courtois está más a tiro que David de Gea. El portero aún no ha renovado su vínculo con el Chelsea, que expira en el próximo año 2019, y eso hace que su precio de compra lo convierta en un a ganga. Pero hay más. Porque uno de los puntos claves de este fichaje es que el portero quiere volver a Madrid, donde viven sus hijos. El meta ya ha dejado caer sus preferencias en alguna entrevista y su situación familiar le puede acabar vistiendo de blanco.

Y en el cuerpo técnico de Zidane también están encantados con el portero. Dentro del equipo de trabajo del entrenador francés, donde destaca la figura de Lluis Llopis, entrenador de porteros, destacan su manejo del juego con los pies, su dominio dictatorial del área en los balones altos, su seguridad y su agilidad en el mano a mano. Así que blanco y en botella. Si la dirección deportiva blanca pregunta sobre un posible fichaje en verano, la respuesta será un ‘sí’ rotundo.

Más fácil que De Gea

En realidad, la opción preferida por la cúpula del Real Madrid y como se demostró en verano de 2015 siempre ha sido David de Gea. Su fichaje ya estuvo hecho su día y se frustró por el famoso problema del fax y por ello en la zona noble del Bernabéu se sienten en deuda con el portero del Manchester United. Pero este fichaje será algo más complicado de acometer este verano.

Principalmente porque las relaciones entre Real Madrid y Manchester United no son las mejores después de las frustradas negociaciones del pasado ves de julio cuando el club inglés intentó fichar a Morata. La dirección deportiva blanca se mostró inflexible ante la oferta de los de Old Trafford y estos podrían devolverle la moneda con De Gea. Además, como se ha encargado de afirmar Mourinho en varias ocasiones, no tiene la intención de vender al portero madrileño. Todo ello hace que la opción Courtois gane enteros como refuerzo para la portería de cara a año próximo.