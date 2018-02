Emery se viste de ogro: “El Madrid no sabe lo que le espera en París”

Unai Emery lleva jugando el partido de vuelta de octavos de final desde pocos minutos después de que Gianluca Rocchi pitará el final del duelo de día en el Bernabéu. Instantes después de la conclusión del encuentro comenzó con sus críticas tanto al colegiado como al estamento arbitral (cuando cayó contra el Barcelona no lo hizo) y ahora sigue intentando meter presión con el objetivo de darle la vuelta al 3-1 conseguido por el Real Madrid la semana pasada.

Pero en esta ocasión ni siquiera ha necesitado una rueda de prensa como excusa para seguir calentando el partido. En esta ocasión, debido a que su imagen entre los seguidores del PSG está cada vez está más deteriorada, ha utilizado la página web del club francés para lanzar una serie de consignas motivadoras para que todos vayan a una en París y consigan la hazaña ante el único equipo capaz de enlazar dos títulos en la era moderna de la Champions.

“Como hemos visto en los 17 encuentros que hemos ganado esta temporada. Olympique de Marsella y Real Madrid saben que tienen que venir a París, pero lo que no saben es a lo que se enfrentarán realmente. Son dos clásicos para los que nos vamos a preparar a fondo”. Esta es la frase que más se puede destacar de la misiva del ex entrenador de Valencia o Sevilla que si no consigue remontar la eliminatoria será cesado ipso facto.

Quiere remontar como en 1993

En la misma, Unai Emery también hace mención a la remontada del PSG ante el Real Madrid en cuartos de final de la copa de la UEFA del 18 de marzo de 1993. “Nuestro equipo está decidido y convencido, pero lo será más aún en estos dos compromisos. Daremos el máximo, en nuestro campo, y no pensaremos en el pasado o en el futuro. Sólo en el partido que vamos a jugar. Weah, Ginola, Valdo y Kombouaré marcaron el 18 de marzo de 1993“, escribió.

Así, para concluir, el técnico finaliza con una frase motivadora para que el Parque de los Príncipes ruja más que nunca y aúpe a su equipo a las victorias en las próximas citas. “Sólo pensamos en el Parque de los Príncipes, nuestra casa en donde defendernos con vosotros y hasta el final con todo nuestro entusiasmo los partidos del 25 de febrero, 28 de febrero y 6 de marzo. Tres fechas para continuar escribiendo la historia del PSG. Allez Paris!”, finalizó.