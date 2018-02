Courtois: “Estoy hablando para renovar, pero tengo dos niños en Madrid y eso no es fácil”

Thibaut Courtois analizó en zona mixta sus impresiones sobre el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League, que midió al Barcelona y al Chelsea en Stanford Bridge y que terminó con tablas (1-1) en el marcador. El portero belga volvió a dejar una puerta abierta para su salida del club londinense rumbo al Real Madrid.

El meta mostró su enfado con el empate, llegado en una jugada con fallo de la defensa, pero que no refleja lo ocurrido en los 90 minutos. “Creo que sí, podíamos haber ganado, pero un error defensivo nos ha costado un gol. El Barça tuvo posesión, pero no tuvo peligro, el mayor peligro corrió por cuenta nuestra”.

El no mantener la posesión no quiere decir que se haya visto un Chelsea defensivo, en opinión de Courtois. “Por momentos sí, pero el Barça no tiene por qué quejarse. Les hemos buscado arriba bastante veces, pero cuando tienen ellos la pelota, hay que defender”.

Con un resultado algo adverso, el cancerbero tiene claro lo que hay que hacer para clasificarse en el Camp Nou, o al menos intentarlo. “Hay que defender bien, que Messi esté lejos de la portería y nosotros jugar un buen partido como hoy, aunque sabemos que el estadio allí es díficil”.

Por último, Courtois no esquivó las preguntas en torno a su futuro y su relación con el Real Madrid.”No tengo claro mi futuro. Lo que dije que mi corazón está en Madrid se interpretó mal, aunque tengo dos niños en España, en Madrid, y eso no es fácil. Me queda un año de contrato y estoy feliz y hablando para renovar. El Chelsea ha apostado por mí desde el primero momento y eso no se olvida. No creo que Florentino Pérez me llame, llamará a mi representante y le escuchará”.