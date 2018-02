Zidane: “Me quiero quedar aquí durante mucho tiempo”

Después de tres victorias consecutivas y tras el importante triunfo ante el PSG, el rostro de Zidane ha cambiado. Y la opinión de sus detractores, también. El entrenador del Real Madrid se mostró prudente en la rueda de prensa previa al partido aplazado contra el Leganés donde confirmó que quiere seguir siendo entrenador del Real Madrid “durante mucho tiempo”.

Más goles

“Como tú dices, creo que últimamente estamos viendo y demostrando que queremos seguir con la buena racha. Es lo que intentamos, seguir con la misma concentración e intensidad. Queremos seguir con lo que estamos haciendo”.

Modric

“Se ha resentido en el isquio. Hoy no entrenó y estamos pensando en recuperarlo rápidamente. Creo que es poca cosa y tengo fe en toda la gente que trabaja aquí, todos los fisios y doctores para que sea poco y vuelva rápido con nosotros“.

Mejora del equipo

“Yo creo que el mensaje es el mismo pero a veces es la situación como estamos todos, no sólo físicamente, hay muchos factores que entran en el juego. Sabemos que todo es importante para nosotros. La Liga es muy importante para acabar lo más arriba posible. Es lo que nosotros queremos, tener continuidad y lo estamos haciendo últimamente. La segunda parte ante el Betis fue fenomenal y eso es lo que nos va a llevar a hacer cosas este año buenas. Tener esta continuidad y tenemos este partido mañana para demostrarlo otra vez”.

Cristiano y los cambios

“No sé cuantos años seguidos está jugando Cristiano sin parar. Llega un momento en el que es necesario para él y para el equipo, para todos. De vez en cuando no jugar. Además, él está mejor, haciéndolo de esta manera y claro que lo hablamos para el bien de todos“.

Momento dulce

“Nunca ha sido un problema físico. Los jugadores son como fórmula 1, están preparados para eso y se recuperan bien físicamente. Pero también influyen otras cosas como bajar intensidad, la concentración… pero últimamente lo estamos haciendo mucho mejor, hacer las cosas con continuidad. Esto es lo más difícil en el fútbol, subir arriba y quedarse ahí”.

Leganés

“Estamos sólo concentrados en lo de mañana. Hay tres puntos en juego y juega Leganés y nosotros. Ya te he dicho todo”.

Bale y su actitud

“No. Gareth es como es. Lo intenta hacer lo mejor posible y ya está. Se habla mucho de uno y de otro pero hay que darse cuenta de que el equipo es muy importante y dar el máximo. Él lo intenta”.

Cuatro centrocampistas

“No. Como siempre. En cada partido jugamos con un dibujo. Lo importante es que estemos todos listos para jugar. Después veremos como lo preparamos. Los cambios también influyen dependiendo de contra quien juegues. Después está la forma de cada jugador, que importa mucho”.

Lesiones

“Confío en que lleguen al partido contra el PSG. Me molesta ver a cuatro jugadores fuera pero es lo que toca ahora. Espero que sea poco para los jugadores y vamos a ver. Si son cuatro o cinco días o siete. Ojalá que sea poco”.

Futuro

“Lo que te quiero decir es que yo también, a veces, respondo con dudas. Hasta que no me canse de este trabajo voy a seguir. Yo estoy bien aquí y voy a pelear. Es el día a día, aunque tengas un contrato largo. Es lo que me lleva a ser fuerte. Luego veremos, yo voy a pelear para quedarme aquí siempre.

Asensio

“Es un jugador importante, que en pocas ocasiones puede marcar la diferencia. Sabemos el jugador que es y es muy joven. No ha llegado a su techo y él puede progresar mucho. Es un jugador determinante como muchos aquí, y ya está. Ojalá que siga de esta manera para nosotros”.

Asensio ante Benzema y Bale

“Veo a todos mis jugadores al mismo nivel. Para mí son todos importantes y cada uno con sus cualidades y cosas”.

Desgaste como entrenador

“Sigo disfrutando como el primer día. Es mucho desgaste pero soy joven, no tengo 75 u 80 años para decir que estoy cansado de entrenar. Tengo 45 años, aún tengo margen”.

Problemas musculares tras el PSG

“Puede ser que cuando hay dolores y molestias es que el desgaste ha sido enorme. Para aguantar este tipo de partidos hay que repetirlos. Lo tenemos que hacer nosotros mismos y mantener la presión e intensidad en todos los partidos. Cada tres días es algo positivo para nosotros. Ya lo fue en el pasado y sabemos que cuando uno gana jugando cada tres días uno es más optimista. Ahora es lo que necesitamos, hacer grandes partidos durante 90 minutos. Es lo que tenemos que pensar”.

¿Cansado?

“No estoy cansado. Hay muchas críticas, mensajes y preguntas repetitivas pero soy joven y estoy muy contento aquí, además no soy entrenador desde hace mucho tiempo. Mi pasión y mis ganas siguen estando intactas y me gustar repetirlo. Lo que más me gusta es el trabajo cotidiano y me quiero quedar aquí durante mucho tiempo y pelear siempre”.