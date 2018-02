El Real Madrid descarta a Pogba

Pese a los cantos de sirena que han llegado desde Inglaterra en los últimos días, el Real Madrid ni se plantea intentar fichar a Paul Pogba en verano. En Concha Espina tienen claro que el centrocampista francés no es una de las prioridades para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada. De hecho, tal y como ha podido saber OKDIARIO, en los despachos del Bernabéu se descarta totalmente el fichaje del jugador del Manchester United, principalmente por tres motivos que detallamos a continuación.

En primer lugar, al club merengue no le apetece nada meterse en una nueva guerra con el Manchester United, un club muy duro a la hora de negociar y que siempre pone todo tipo de trabas para dejar salir a sus jugadores. El caso más claro fue el fallido traspaso de De Gea cuando estaba todo más que cerrado y acordado. El United y el famoso fax que nunca llegó, además de las artimañas del representante de Keylor, frustraron la llegada del meta español, que sigue siendo el objetivo número uno del Real Madrid para la portería.

Raiola, ni en pintura

El segundo motivo por el cual la entidad blanca descarta el fichaje de Paul Pogba es porque en Concha Espina no quieren negociar con Mino Raiola. El polémico representante del jugador francés no gusta nada a los directivos del Real Madrid por sus artimañas y su juego sucio a la hora de negociar para conseguir lo mejor para sus representados… y para él, que lleva varios años llenándose los bolsillos a base de tretas que en el Bernabéu conocen y no están por la labor de aguantar.

Por último, el Real Madrid considera que no es el momento para fichar al centrocampista galo pese a que guste a Zidane. El curso pasado se tanteó su llegada, pero tras firmar con el United, que pagó 105 millones de euros por é, Pogba cobra 10 millones de euros netos por temporada. Y el club merengue no está dispuesto a romper el ecosistema del vestuario del Real Madrid para traer a Pogba, que es un gran jugador pero no uno de los mejores ni de los más desequilibrantes del mundo.