Marcos Llorente se harta y pedirá ser traspasado en verano

Marcos Llorente ya no puede más. El centrocampista español lo tiene decidido: quiere salir este verano del Real Madrid en busca de minutos y poder volver a demostrar sobre el terreno del campo su valía.

Regresar al club blanco era un sueño para el canterano, sin embargo, se está convirtiendo en una pesadilla para el joven centrocampista. Y es que Llorente no entra en los planes de Zidane. El madrileño ha disputado en lo que va de temporada un total de 13 partidos (seis en Liga, uno en Champions y seis en Copa). Sólo ha sido titular en los partidos de Copa y dos en Liga, ante el Levante y Getafe al principio de la competición doméstica.

Unos números muy lejanos a los que registró en la pasada temporada con el Alavés, donde fue un jugador clave. Llorente disputó 32 partidos en Liga y sólo en uno de ellos fue suplente. También disputó seis partidos en Copa. En minutos, el madrileño disputó 2805 por los 760 jugados con la camiseta blanca.

El día y la noche. Pero no sólo eso, el “18” blanco se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica en once partidos de Liga, y en las últimas semanas lleva tres jornadas consecutivas siendo descartado. Zidane no ha contado con él ni ante el Levante, Real Sociedad o Betis. Veremos qué pasa ante el Leganés de este miércoles.

Ni contigo ni sin ti

Y es que Zidane no cuenta con Marcos Llorente pero se resiste a dejarlo salir. En el mercado de invierno fueron muchos los clubes que mostraron su interés en el centrocampista, jugador revelación la pasada temporada. Se le consideró el mejor recuperador de la competición nacional, con 303 recuperaciones con el Alavés. Pero el técnico galo bloqueó la puerta: cero salidas, cero entradas.

Llorente aguantó a la espera de oportunidades pero éstas no aparecen y por eso se plantea su futuro lejos del club blanco. Ofertas no le faltan. A sus 23 años, ha demostrado que calidad no le falta. Sólo necesita regularidad y minutos, algo de lo que en el Santiago Bernabéu no está gozando.

Ofertas no le faltan

Son muchos los clubes que tienen puestos los ojos en el centrocampista español a la espera de que haga algún movimiento y puedan ir a por él. Betis, Valencia o el propio Alavés están interesados en él, pero también tiene podría coger las maletas y salir de España rumbo a Italia o Inglaterra, donde también hay clubes donde gusta.