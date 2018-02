Cristiano Ronaldo no jugará frente al Leganés. Zinedine Zidane ha decidido dar descanso a su estrella de cara al importantísimo partido del próximo 6 de marzo, en el que el Real Madrid se jugará el pase a los cuartos de final de la Champions League contra al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. El luso, por tanto, no entrará en la convocatoria para el encuentro correspondiente a la jornada 16 de Liga que se disputará en Butarque.

La situación del Real Madrid en la competición liguera, en la que se encuentra a 17 puntos del liderato, ocupado por el Barcelona, ha provocado esta decisión de comenzar a rotar a algunos de los pesos pesados de la plantilla, entre los que se encuentra Cristiano Ronaldo. El ‘7’ se suma así a las bajas por lesión de Marcelo, Kroos y Modric para medirse a una de las revelaciones de la temporada en la Liga.

Zidane ya adelantó en rueda de prensa la posibilidad de que Cristiano descansara en ciertos encuentros de aquí a final de temporada. “No sé cuantos años hace que no para y llega un momento que es necesario, para él y para todos, de vez en cuando no jugar. Él está mejor, claro que lo hablamos”, aseguró el técnico del Real Madrid.