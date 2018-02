Zidane: “Asensio ha sido un espectáculo”

Zinedine Zidane se mostró contento en la rueda de prensa posterior a la victoria del Real Madrid en el partidazo disputado en el Benito Villamarín contra el Betis donde marcaron Asensio por partida doble, Sergio Ramos, Cristiano y Benzema.

Asensio

“Ha sido un espectáculo. Valoro el partido de Marco con sus dos goles y participación. Como siempre, creo que es un trabajo de equipo. Marcamos al principio, reculamos, y cuando reculamos es otro partido. En la segunda parte presionamos arriba, somos mejores en campo contrario e hicimos una segunda parte espectacular. Valoro a Marco y a Lucas Vázquez“.

Lucas y Asensio

“No es el partido de ahora. Siempre se merecen más porque cuando le toca jugar y hacer el trabajo sucio lo hacen y con personalidad. No sólo el trabajo sucio, lo que están haciendo lo hacen muy bien. Es un trabajo de todo pero jugando de esta manera y sabiendo que un rival te puede meter en las bandas en dificultades, su trabajo ha sido muy importante hoy“.

Sensaciones

“Esto es el fútbol, es verdad que ha sido un partido un poco loco pero a mí me gusta. Hay también un rival, que está en un momento fantástico y que también ha jugado muy bien. Ha controlado la última media hora de la primera parte y nosotros estuvimos un poco peor. Estoy contento, no me quedo con los tres encajados, sino con los cinco marcados“.

Marcelo y su afonía

“Estos días he gritado más de lo habitual. Ojalá que sea poco. Lo valoraremos mañana. Él dijo que la sensación suya es poco. Veremos estos días”.

Mejor momento de Cristiano

“Sí, está bien, estamos contentos de verlo marcar y estar arriba peleando. Nos acercamos al final de temporada. Todos los partidos son muy importantes y ver a los jugadores bien para mí… puedo estar contento”.

Charla del descanso

“Las cosas se quedan en el vestuario. Es verdad que hablé con ellos para explicar algunas cosas y lo hicimos mucho mejor en la segunda parte. Ellos querían hacer más… Al final de la primera parte no estuvimos bien y cambiamos al final“.