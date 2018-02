Bale no reacciona

Era su momento para demostrar que tiene que ser ese jugador llamado a llevar la bandera del Real Madrid cuando Cristiano no está. Tras verse relegado al banquillo ante el PSG en la ida de los octavos de Champions, Zidane apostó por Isco, Gareth Bale tuvo una oportunidad de oro ante el Betis que desaprovechó por completo al firmar uno de sus peores partidos como jugador del conjunto blanco.

Zizou dio descanso a Benzema y dejó al de Cardiff formando delantera junto a Cristiano Ronaldo en el Benito Villamarín. Todo estaba preparado para que terminase de romper su fútbol, pero no le salió nada y lo peor es que las sensaciones no fueron positivas.

Como ante los de Emery, donde salió en el segundo acto y su aportación se limitó a un buen pase a Asensio, no aportó nada en los 73 minutos que jugó. Su primera mitad fue muy pobre. No tuvo ningún tipo de influencia en el juego del Madrid hasta el punto de que no fue capaz de completar una sola acción en el área rival ni dio un solo pase a Cristiano Ronaldo.

Tras el paso por vestuarios su partido no mejoró. No creo peligro, no participó en la remontada blanca y no hizo ninguna acción digna de recordar. Las cámaras sólo se fijaron en su figura tras fallar un mano a mano con Adán en el que terminó viendo amarilla por protestar un córner. Hay que decir que el galés tenía razón y Gil Manzano se equivocó.

Minutos después Zidane le sacaría del terreno de juego y daría entrada a Isco en su lugar. Como ha sucedido en todos los partidos que ha disputado desde que volviese de su lesión, no completó los 90 minutos. Bale ya no es intocable en el equipo.