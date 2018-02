Alderweireld aparece en el ‘plan central’ del Real Madrid

El plan central del Real Madrid para la próxima temporada tiene un nuevo candidato en la lista y éste no es otro que el ex rojiblanco Toby Alderweireld, desde hace tres temporadas en las filas del Tottenham. La prensa inglesa, concretamente el diario The Mirror, vuelve a insistir en que el club blanco estaría detrás del defensor belga.

El antiguo jugador del Atlético de Madrid acaba contrato con los Spurs en 2019 y no se atisba acercamiento de renovación de ningún tipo. Según la información de las Islas, su cláusula de rescisión sería de 30 millones de euros -el doble de lo que pagaron en 2015- por lo que podría salir por un precio menor para evitar que se vaya gratis el siguiente verano.

Sin embargo uno los epígrafes del vínculo de Alderweireld con el Tottenham incluye que si no le venden antes de 14 días del cierre del mercado de fichajes de verano, podría salir por incluso 28 kilos, una cifra muy asequible dada la inflación del mismo actual.

Desde los rotativos británicos aseguran que no sólo el Real Madrid estaría tras el zaguero belga, sino que los otros grandes de la Premier como el Manchester United, Manchester City o el Chelsea no pierden de vista su situación a pesar de que lleva lesionado tres meses.

Amigo de Hazard y Courtois

En el fútbol, la amistad es un detalle muy importante a la hora de elegir un equipo. Alderweireld bien sabe de ello y podría estar influido por lo que haga su amigo y compatriota Eden Hazard este verano, así como su otro coterráneo Thibaut Courtois.

El todavía jugador del Tottenham sería otro ejemplo más de futbolista que vistió la camiseta del Atlético de Madrid y luego lo hace para su eterno rival, el Real Madrid. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos de su renovación, ya que puede ser el tapado del plan central.