Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al Real Madrid ante el Betis en el Benito Villamarín. El entrenador galo se mostró feliz por el momento de su equipo, que viene de ganar 3-1 al PSG y se toma muy en serio la Liga. También reconoció que el banquillo del Bernabéu desgasta.

Volver a la Liga

“Es lo que toca. Estamos acostumbrados. Lo que hicimos el otro día lo hicimos muy bien y ahora hay que pensar en la Liga. Lo hemos preparado bien. Hemos tenido pocos días, pero nosotros pensamos en el partido ante el Betis. La mente ya la tenemos en la Liga”.

El futuro

“Yo te puedo contestar lo que yo quiera. Siempre es lo mismo. Lo más importante es el día a día y no miro más lejos. Sólo me interesa lo que estamos haciendo, del resto no quiero hablar y no me interesa. Ganamos un buen partido, pero es sólo un partido y tenemos una vuelta”.

Confianza en Benzema

“Yo confío en todos. Tenemos muchos partidos y más ahora. Vamos a tener dos entrenamiento y vamos a jugar. Necesitaremos a todos. Quiero que todos estén preparados”.

Gestos de Marcelo y Ramos

“Yo miro en el día a día. Claro que es muy bonito ver A un futbolista que viene a celebrar un gol y está contento por todo lo que hacemos. Conozco muy bien como funciona un vestuario y sé lo que viven ellos. Esa es la conexión que busco siempre. El otro día fue Marcelo, otro Modric, también Cristiano y Sergio… Es muy bonito”.

“No se puede dudar de Cristiano. Con poco te lo puede liar. No sé si es su mejor forma actual, pero sabe que queda mucha temporada. Él va a estar. Aunque todos hablamos del partido del PSG, yo antes miro a la Liga”.

Desgaste como entrenador

“Desgasta muchísimo. Más en el Real Madrid. Puede llegar un momento donde tiene que haber cambios, pero todos. Jugadores, club, todos. No es el momento. El momento es lo que hacemos ahora. Aquí te desgastas más que en otros sitios”.

Bale y el banquillo

“Son decisiones. El otro día estaban todos listo. Yo quería jugar de esta manera porque contra el PSG creo que era mejor jugar así. Ahora tenemos muchos partidos y voy a contar con todos. A mí me interesan que todos estén listos”.

Plan ante el Betis

“Es un equipo muy bueno. Sabemos de las dificultades, pero tenemos nuestras armas. Queremos jugar bien y nos preparamos para hacer un gran partido”.

Justificación de los jugadores

“Ellos no me deben nada. Lo que yo quiero es que lo den todo. Hay veces que no salen bien las cosas. Lo podemos hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. Ellos lo intentan siempre. A veces podemos fallar, pero eso es parte del fútbol. Lo que tenemos que hacer es minimizar todos los errores. Si lo hacemos así estaremos mejor ante cualquier rival”.

“Habrá con todos. Vamos a necesitar a todos los jugadores. Me interesa que estén todos listos. Veremos como lo hacemos, pero tenemos cinco partidos por delante y son muy importantes. Tenemos que estar listos”.

Asensio y su momento

“Hoy es Marco, ayer Isco y mañana Ceballos… Es muy complicada mi labor. Lo más difícil es elegir un equipo. Nosotros estamos peleando y los jugadores están preparados para jugar cuando tengan la posibilidad de hacerlo”.

Punto de inflexión ante el PSG

“La mejor forma de prepararse es jugar muchos partidos. Vamos a necesitar a todos los jugadores. Estamos listos para todo. Esta victoria lo cambia todo. Ahora mismo ya casi no podemos trabajar y entrenar, ahora hay que recuperar bien. Nos hubiese gustado tener un día más. El equipo que juegue ante el Betis será el más competitivos”.

Sus jugadores le siguen

“Es muy bueno reconocer que mis jugadores siguen y comprenden mis mensajes. Quiero afirmar que son jugadores muy honestos. Con respecto al partido ante el PSG fue de equipo y eso marcó la diferencia. Eso es lo que debemos pensar. Si minimizamos los errores creo que podemos ganar a cualquier equipo. Siempre hay fallos, pero debemos continuar en esta forma”.