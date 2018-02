Gareth Bale fue el gran sacrificado del once del Real Madrid ante el PSG el pasado miércoles. El extremo galés se quedó fuera de la alineación y su lugar lo ocupó Isco, que no estuvo especialmente brillante. Zidane quería hacer daño por dentro y poner en dificultados a Lo Celso, y el plan le salió bien. Una decisión que a Bale no le sentó del todo bien, pues ve como en los partidos importantes ya no es tan indiscutible como antes. Pero el mundo del fútbol es así, hoy estás arriba y mañana abajo. El británico tiene que volver a meterse en el bolsillo a Zidane, y este domingo tendrá una nueva oportunidad.

Bale volverá a la titularidad ante el Betis en el Villamarín, por lo que podrá empezar a demostrar que merece ser titular en la vuelta en París. El galés está al cien por cien y ha olvidado por fin esos continuos problemas físicos que tanto le han lastrado en los últimos tiempos, pero deber todavía más sobre el césped. Su aportación desde que está recuperado es positiva, pero tiene que ser más regular y ayudar con goles y asistencias.

Zidane le está dando minutos en todos los partidos, aunque todavía no ha disputado un partido completo desde que reapareció. Y es que en el cuerpo técnico tienen claro que el galés debe ir poco a poco para que recaiga otra vez, pues a partir de ahora el Real Madrid se va a jugar la temporada en la Champions. Sin embargo, Bale no siempre acepta con buen talante ser sustituido. Ante el Levante se pudo comprobar, pues se le quedó cara de pocos amigos a Bale cuando se retiró del terreno de juego en el minuto 66.

Desde entonces, curiosamente el británico ha sido suplente tanto frente a la Real Sociedad como ante el PSG, pero este domingo volverá a jugar de inicio ante el Betis en la jornada 24 de Liga. Bale lo ha pasado muy mal por las lesiones y ahora que está al cien por cien tiene claro que no quiere ser suplente, de ahí que esté mosca. Pero en el Real Madrid nadie regala nada, por lo que debe dar un paso adelante y ganarse el rol de indiscutible en las grandes citas. En Sevilla va a tener una oportunidad de hacerlo…