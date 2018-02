El ex presidente del Botafogo amenaza a Vinicius: “Estamos enfadados y esto es un deporte de contacto”

La polémica celebración del gol de Vinicius Junior ante el Botafogo en las semifinales de la Taça Guanabara sigue trayendo cola. El propio Neymar salió en su defensa pero la tensión se mantiene en Brasil.

En lugar de apaciguar los ánimos, Carlos Augusto Montenegro, ex presidente del Botafogo ha advertido: “El Flamengo debería tener cuidado con Vinícius Júnior. Sé que la gente se quedó muy enfadada con él. Hay que ver si el Flamengo ha recibido ya todos los pagos de la venta al Real Madrid. Y sabes cómo es el fútbol, ¿no? Un deporte de contacto…” insinuó Montenegro, actual presidente del IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística).

Y es que la celebración del gol de Vinicius – se llevó las manos a los ojos en señal de llanto irónico por la eliminación del Botafogo de la Taça Guanamara y que le valió la amonestación – no gustó nada al ex presidente. Tampoco al club que decidió por ello no ceder su estadio para la final entre Flamingo y Boavista.

Montenegro aplaudió dicha decisión. “El Real Madrid no deja su estadio al Barcelona y eso no es visto como amoral. Además, ya es hora de que el Flamengo tenga su propio estadio. Es muy feo estar mendigando el de los demás” señaló el ex presidente.

El dirigente fue aún más allá y recordó que en los últimos años han muerto aficionados de los dos equipos en peleas. “En el caso de que algo semejante se repitiera :¿qué hacemos? ¿Llevamos a Vinícius para que haga el ‘chororô‘ (el gesto de limpiarse las lágrimas)?” apuntó Montenegro que considera que la celebración fue demasiado provocadora.