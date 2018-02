Gareth Bale está mosca con el rol que le está tocando desempeñar en el Real Madrid desde que se recuperó de su última lesión. El galés está al cien por cien y ha olvidado por fin esos continuos problemas físicos que tanto le han lastrado en los últimos tiempos, pero Zidane tiene bastante donde elegir y Bale no es tan indiscutible como lo era antes, de ahí que el Expreso de Cardiff ande algo enfadado con el entrenador francés.

Bale no entiende que Zidane no le haya permitido jugar todavía un partido completo desde que volvió tras sus lesiones. El galo siempre le sustituye cuando apuesta por él en el once inicial, mientras que en otras ocasiones parte desde el banquillo para intentar utilizarlo como revulsivo. Ante el Levante se pudo comprobar que al galés no le sentó nada bien que el francés le cambiara en el minuto 66 cuando el partido estaba en su momento más importante. Se le quedó cara de pocos amigos a Bale cuando vio que era el sustituido y, desde entonces, curiosamente el británico ha sido suplente tanto frente a la Real Sociedad como ante el PSG.

El galés tiene dudas

Frente al equipo parisino en la ida de octavos de final de la Champions, Zizou apostó por Isco y sentó al galés, otra decisión que preocupa y enfada en cierto sentido a Gareth Bale. Si el técnico no cuenta con él como titular en los partidos grandes que quedan por delante, es decir, en la Liga de Campeones, el extremo zurdo y su representante se sentarán con el club para estudiar su futuro. Bale lo ha pasado muy mal por las lesiones y ahora que está al cien por cien tiene claro que no quiere ser suplente, de ahí que esté mosca.

Mientras tanto, Zidane está tranquilo. El galo tiene personalidad suficiente para dar la titularidad al que crea oportuno y sabe que tiene muchas alternativas. Bale se tiene que ganar ser un titular indiscutible y un fijo a base de goles, asistencias y buenas actuaciones, porque otros como Asensio y Lucas Vázquez están siempre al quite. De momento, el galés será titular ante el Betis y tendrá una oportunidad para seguir ganándose a Zizou.