Ferdinand desvela el truco de Cristiano para lanzar los penaltis

Cristiano Ronaldo lleva años usando un truco para lanzar los penaltis mejor y con más potencia. Casi nadie en el Santiago Bernabéu se dio cuenta que el balón se elevó ligeramente, antes de que el portugués lo golpeara para poner el empate a uno en el marcador justo antes del descanso en el duelo de ida de octavos de final de la Champions League ante el Paris Saint Germain.

En la repetición del lanzamiento mostrada en la televisión se aprecia levemente como la pelota se eleva levemente antes de que golpee, aunque no se sabe muy bien el motivo. Su ex compañero en el Manchester United, Rio Ferdinand, explicó en la retransmisión de la cadena británica BT Sports que no era ninguna novedad, sino algo que Cristiano viene entrenando desde hace ya unos años.

El ex central de los red devils y la selección inglesa reveló que el 7 ya lo hacía durante su etapa en Inglaterra. Según esta explicación la clave está en la fuerza con la que el crack del Real Madrid apoya su pie izquierdo, lo que provoca que el césped se mueva notablemente a su alrededor, que a su vez hace que el balón se eleve unos centímetros más arriba y entonces Cristiano, con el cuero en el aire, golpea con fuerza con el pie derecho como si fuera una volea.

“¡Te lo juro! Es de locos”, aseguraba Ferdinand, que aprovechó para recordar que esta artimaña usada por el astro blanco no es nueva: “Esto solía hacerlo en los entrenamientos del United”. Ambos compartieron vestuario durante seis temporadas (2003-09), antes de que Cristiano Ronaldo emprendiera rumbo al Real Madrid donde se ha desatado y ha conquistado cuatro Balones de Oro, tres Champions, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y tres de Europa y tres Mundiales de Clubes.