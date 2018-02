Real Madrid y PSG se verán en las caras este miércoles en el primer asalto de los octavos de final de la Champions League con el posible fichaje de Neymar de fondo. Porque nadie duda de que lo que pase en esta eliminatoria puede tener una gran trascendencia en el futuro del ex del Barcelona. Y es que ganar al conjunto parisino sería el primer paso para fichar a la estrella brasileña.

De esto se hace eco el periódico inglés ‘Independent’, que también deja claro que se afirma con gran certeza en los altos niveles del Bernabéu que Neymar está “definitivamente” viniendo al Real Madrid este verano. Pero claro, para ello será clave derrotar al conjunto parisino y demostrar que los millones no lo son todo cuando delante está la institución más importante del mundo.

Y es que una eliminación temprana en Champions League podría acabar frustrando a un Neymar que se marchó en verano a un equipo con menos nombre pero con muchos millones con el objetivo de ser un líder indiscutible y acabar ganando la competición más importante del mundo. Pero esto se podría acabar volviendo en su contra si a las primeras de cambio cae contra un Real Madrid que le tiene el primero en la lista de la operación galáctico 2018. Nadie duda que Florentino Pérez va a tirar la casa por la ventana este verano y que el brasileño es el favorito.

Es más, según informa el mismo medio inglés, los problemas con el Fair Play Financiero del PSG y el hecho de tener que pagar 180 millones de euros al Mónaco por Mbappé este verano (esta temporada ha jugado como cedido), pueden acabar acercando a Neymar a un Real Madrid que está loco por hacerse con los servicios del futbolista que está llamado a ocupar el trono de Leo Messi y Cristiano Ronaldo cuando estos se retiren.

El viejo sueño de Florentino

Y es que Neymar es un viejo sueño para Florentino Pérez. El máximo mandatario blanco ya confirmó en su día que Neymar pasó reconocimiento médico con el Real Madrid en Brasil antes de que llegara el Barcelona y elevara el precio de una operación cuyo montante final fue tan desmesurado que acabó en los juzgados.

Pero ahora todo es distinto. El brasileño ya no es jugador del Barcelona y en en la cúpula del club blanco sigue gustando y mucho. Y su fichaje no parece una locura. De hecho, como informó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, hay un acuerdo del padre de Neymar con el Madrid y “en el contrato con el PSG quedó estipulada una cláusula por la que podría salir al Real Madrid”. Así que esto hace que el que parecía un fichaje imposible pueda ser una realidad el próximo verano. Problemas en la caja madridista para afrontar la operación más grande de la historia no hay. Eso sí, para fichar a Neymar será imprescindible eliminar al PSG en esta ronda.