Emery llora por el arbitraje: “Las decisiones nos han perjudicado claramente”

Unai Emery compareció en rueda de prensa tras la durísima derrota sufrida por el Paris Saint Germain a manos del Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. El técnico vasco mostró su contrariedad con el resultado obtenido, aunque no da la eliminatoria por perdida: “Pienso que nuestro equipo ha hecho un gran partido pero hemos recibido un mal resultado. Hemos jugado con personalidad, pero cuando el partido ha ido avanzando y han marcado los dos últimos goles ha sido duro, pero creo que hemos merecido un mejor resultado. Tal vez todo se haya decidido por los pequeños detalles y creo que el árbitro no nos ha ayudado“.

“Creo que Lo Celso ha hecho un gran partido. Cuando Meunier ha entrado hemos dominado más el lado derecho del campo y creo que era el momento de hacerlo. Todo lo que hemos hecho hoy ya lo habíamos trabajado y creo que este resultado nos hará ver las cosas de distinta manera. Creo que hemos merecido más, es un resultado negativo pero no merecido. Tenemos que seguir jugando como lo hemos hecho hoy. Creo que podemos recuperarnos y clasificarnos”, comentó.

El técnico parisino terminó muy enfadado con la actuación de los colegiados: “Creo que el primer penalti no era muy claro, hay una mano de Sergio Ramos clara, una falta a Kimpembe también clara. Veremos”. “Todo se conlleva en un cómputo general. No es cuestión de un jugador o del árbitro, todos participan. Ha tomado decisiones que nos han perjudicado y creo que claramente”, añadió un Emery que cree que merecieron más:”El resultado es un 3-1 pero no es lo que se ha reflejado en el terreno de juego”.

A pesar de todo confía en poder darle la vuelta a la eliminatoria en el Parque de los Príncipes: “Sinceramente tengo mucha confianza en el equipo y yo veo las cosas de dos formas. Primero el resultado, que no es positivo pero nos deja la oportunidad de remontar, pero con respecto a la actitud de mi equipo estoy muy contento”.

“Se ha pitado más cerca del Madrid”

“Los planteamientos iniciales llevan una dirección que puede salir mejor o peor. Queríamos jugar con personalidad, crear ocasiones de gol y que las decisiones que están fuera de nuestras manos fueran justas. Y creo que eso no ha salido. Sabemos que el Real Madrid con transiciones rápidas puede crear un gol, y es lo que ha sucedido”, explicó.

De nuevo insistió en que el arbitraje no estuvo igualado: “Que se repite, no ha estado equilibrado desde el principio. La tendencia ha sido pitar más cerca del Real Madrid. El penalti para mí no lo es, creo que tenía que haber más intensidad. La mano de Ramos no la he visto, pero me dicen que es mano y es penalti, entonces no es el mismo criterio”.

El PSG tiene que remontar en la vuelta, sin embargo, Emery se muestra muy optimista. “Pienso que tenemos una oportunidad en casa, en nuestro estadio con nuestros aficionados y con nuestra capacidad. Estoy seguro de que vamos a hacer que el Madrid sufra y vamos a tener oportunidades para clasificarnos”.

“Tengo sensaciones contradictorias, porque cuando mejor estábamos, el Real Madrid se llevó el partido. Los pequeños detalles de los árbitros no nos han ayudado. En el segundo tiempo hemos estado mejor posicionados, hemos creado ventajas a partir de la salida lateral, pero cuando estábamos mejor, el Real Madrid tiene esos momentos… Ha hecho el 2-1 en una jugada dudosa por una posible falta en el inicio”, dijo en declaraciones a BeIN Sports.

El preparador vasco volvió a incidir en la idea de que las acciones del colegiado les perjudicaron: “La sensación es que hemos hecho un buen partido, pero las decisiones arbitrales no nos han ayudado. El penalti de Ramos, según me han dicho, es mano. Sobre todo, si pitas el penalti de Lo Celso, considero que la segunda también tienes que pitarla. Es su trabajo. No nos justificamos con los árbitros, pero creo que si esas acciones caen del lado contrario, perdemos fuerza”.

Por último, reconoció que pueden levantar el resultado adverso el 6 de marzo en el Parque de los Príncipes. “No es que sea un resultado abultado, no lo hemos merecido, pero si el árbitro hubiese sido un juez más equilibrado para los dos equipos, mínimamente, hubiéramos podido incluso empatar“.