Zinedine Zidane atendió a los medios en la previa del encuentro perteneciente a la ida de los octavos de final de la Champions que enfrentará al Real Madrid y al PSG en el estadio Santiago Bernabéu. El entrenador madridista se mostró positivo y tiene confianza ciega en sus jugadores, aunque ve la eliminatoria igualada.

Centrados en la ida

“Vamos a pensar en el partido de mañana. Las eliminatorias son 180 minutos o más, pero lo primero es concentrarse en lo de mañana”.

Trabajar y disfrutar

“Puede ser. En cualquier caso no vamos a cambiar lo que pueda pensar la gente. Yo intento trabajar y disfrutar con mi pasión. No tengo que demostrar nada, sólo puedo pensar en hacer un gran partido. Eso es lo que me interesa y no lo que se pueda decir sobre mí o el equipo. Luego, siendo del Marsella, puede ser que haya una rivalidad, pero ahora es Real Madrid-PSG. Voy a pensar que será un gran partido de fútbol”.

Equipo metido

“Lo que me interesa es ver a mi equipo metido. Sólo pienso en el partido de mañana. No es importante cómo vamos a jugar y sí lo que queremos hacer”.

Partido importante

“Estoy muy contento de poder jugar este tipo de partidos. Ahora mismo no hay ninguna presión en particular. Hemos preparado nuestra semana como siempre y es cierto que siempre habrá presión. Es algo habitual y voy a disfrutar”.

“Yo le veo capacitado para entrenar al Madrid. Se está preparando para eso. Yo lo veo bien. Es un tipo de la casa y es su sueño”.

Futuro

“No pienso en mi futuro, sólo en el partido de mañana. El resto de cosas no se pueden controlar. Vamos a tratar de hacer un gran partido. Todo es importante para mí. Mi futuro no me importa”.

No es una final

“No es una final para mí. Es un partido de Champions y lo que tenemos que hacer es jugar bien al fútbol. Con el equipo que tenemos podemos tener muchas posibilidades. No pienso en el futuro”.

Cristiano vs Neymar

“Hablamos de dos grandes jugadores, pero mañana es Real Madrid-PSG. Podemos hablar de un jugador extraordinario como Cristiano, pero no voy a compararles. Sobre Neymar digo que todo lo que hace y consigue ya lo sabemos. Es un jugador con mucha calidad. No queremos ver un duelo entre ellos”.

Bale no juega 90 minutos

“No tiene explicación. Muchas veces son los jugadores de delante. Yo normalmente los cambios los hago con jugadores más ofensivos, pero no hay nada preparado”.

Sistema ante el PSG

“Lo que te puedo decir yo es que no te voy a decir el dibujo. Lo que me interesa es lo que van a hacer los jugadores sobre el campo”.

Marcaje a Neymar

“No puedo decirlo. Me tengo que guardar las cosas para mí. Veremos mañana”.

Eliminatoria igualada

“Yo creo que será una eliminatoria igualada. Cada equipo tiene sus opciones de pasar. Para mí está al 50-50”.

Presión

“Nosotros no tenemos presión. Estamos contentos por poder jugar estos partidos. Lo que quiere ver la gente es un gran partido de fútbol”.

Pitos a Benzema

“La afición siempre va a estar con el equipo, como siempre. Mañana tenemos otra oportunidad y vamos a darlo todo”.