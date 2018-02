En el Real Madrid, doce veces campeón de Europa y defensor del título en la máxima competición continental, no se pierde la confianza de cara a la eliminatoria frente al PSG. El equipo blanco no ha rendido como se esperaba en la primera mitad de temporada, y se encuentra fuera de la lucha por la Liga y la Copa del Rey, pero la Champions siempre es la carta ganadora en lo que rodea a la entidad madridista, y tanto los dirigentes como la plantilla lo tienen claro. Ni el rival ni el estado del equipo les van a impedir apostar todo al blanco.

“Vamos a pasar seguro”, aseguran desde las oficinas del Santiago Bernabéu, haciendo caso omiso a las predicciones de medios, casas de apuestas y demás expertos que, a su modo de ver, han dado por muerto antes de tiempo a un equipo que siempre da la cara en Europa y campeón en las dos últimas ediciones de la Champions League, algo que no había hecho nadie antes desde la nueva denominación de la competición.

Este pensamiento, impregnado en los jugadores en forma de confianza ciega en sus posibilidades, no reside en el plus que ha supuesto la última victoria en Liga frente a la Real Sociedad, sino que viene de semanas atrás, en las que tanto la cúpula como los pesos pesados de la plantilla no han dejado de pensar en que está en sus manos avanzar a cuartos de final de la Champions. En ello también influye que el PSG, a pesar del indudable talento que atesora, no cuenta con la experiencia en este tipo de partidos que sí tiene el Real Madrid.

La recuperación para la causa de algunas de las estrellas de la plantilla madridista, caso de Bale, Modric o Cristiano Ronaldo, que esperan dar lo mejor de sí de aquí a final de temporada y ya han dado muestras de ello en los últimos encuentros, suma otra causa para el optimismo que se respira desde el Bernabéu. Donde el PSG puede poner a Verratti, el Madrid colocará a Modric, ocurriendo lo mismo con Neymar y Cristiano o Mbappé y Bale. Y en todos los casos, los jugadores madridistas pueden competir e imponerse en base a su experiencia.

Contar con el apoyo del público en el encuentro de ida, además se piensa que puede resultar una ventaja en esta ocasión, en la que el Madrid no parte como favorito y necesita más que nunca el aliento de sus aficionados desde el primer momento. Es por ello que desde la plantilla se ha hecho un llamamiento para el recibimiento en Concha Espina antes del encuentro, buscando la comunión entre equipo y afición para dejar descolocado al Paris Saint-Germain, al que luego habría que rematar en el Parque de los Príncipes.