El jefe de ojeadores del Real Madrid estuvo ‘casualmente’ en la fiesta de Neymar

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Jugones que en la fiesta de cumpleaños de Neymar que se celebró en París hubo una persona muy importante del Real Madrid.

“Estuvo medio mundo, pero había una persona que va a tener mucho que ver con el futuro de Neymar. Estaba Juni Calafat, que es el hombre que se dedica a buscar los grandes talentos del fútbol mundial para traerlos al Real Madrid. No pasó desapercibida su presencia. Demuestra que la cercanía entre el Madrid y el jugador es absoluta. Si no hubiese posibilidades de que viniese al conjunto blanco no estaría allí”, aseguró.

Calafat, español de nacimiento aunque criado en Brasil, es el jefe del departamento de fútbol internacional del Real Madrid. Por ejemplo, ya fue clave en el fichaje de Vinicius por el conjunto madridista. Su labor es abrir mercados, encontrar las perlas del futuro y dirigir una potente red de ojeadores a nivel nacional e internacional. Es íntimo amigo de Ronaldo Nazario, quien también acudió a la fiesta de Neymar en París.