Marcelo: “Sería un error pensar sólo en Neymar”

Marcelo fue el encargado de analizar el encuentro ante el PSG. Enfrente estará su amigo y compatriota Neymar, el gran peligro del cuadro parisino. El segundo capitán del Real Madrid aseguró que se ha cruzado varios mensajes con su compañero en la selección, aunque no han hablado de fútbol. Una vez más el lateral se deshizo en elogios hacia el astro brasileño y le abrió las puertas del club blanco.

“Con una motivación muy grande. Sabemos lo que es ganar esta competición, cada partido. Eso nos motiva mucho cada encuentro. He ganado muchos títulos con el Madrid pero tengo la motivación de ganar más. Eso nos ayuda mucho a pelear por este título”.

Orgullo de campeón

“No, nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie. Sabemos lo que podemos dar y hacer. Es un partido muy bonito, todos quieren jugar. La gente habla pero eso no nos molesta ni se nos sube a la cabeza. Es un partido que todos los jugadores quieren jugar”.

“He hablado muchas veces del mister. Es una persona muy cercana que nos ha ayudado mucho cuando llegó y aún lo hace. La situación no es la que queríamos. Él ha hecho mucho por este equipo y lo va a seguir haciendo. Tiene paciencia, cree en su trabajo y nosotros también creemos en su trabajo”.

“He cruzado varios mensajes con Neymar pero no hemos hablado de fútbol. No sólo preocupa Neymar, todo el equipo es muy bueno. Sería un error pensar solo en él. Es un gran jugador que está a un gran nivel pero lo colectivo es más importante. Sabemos lo que tenemos que hacer pero pensamos en todo el equipo pero no pensamos sólo en Neymar sino en todo el equipo”.

Preparación del partido

“Lo preparamos sabiendo lo que tenemos que hacer. Llevamos tiempo preparándolo. Es un partido muy difícil. Pensamos en el París entero, no sólo Neymar, porque el colectivo es más importante que tres jugadores, aunque son muy buenos”,

Mensaje a la afición

“Es un orgullo jugar en el Bernabéu al lado de nuestra afición, nos puede venir muy bien. Nos van a apoyar mucho. El mensaje es que nos apoyen como lo han hecho hasta ahora. Cada grito y cada empujón son muy importante para nosotros”.

PSG y 4-0 contra el Barça

“No creo que les afecte. Cada partido es diferente y más cada temporada. No creo que ellos tengan eso en la cabeza y nosotros tampoco lo pensamos. Vamos a afrontar dos partidos muy difíciles pero no creemos que les vaya a afectar eso”.

Neymar

“A la afición del Madrid le gustan los buenos jugadores. Neymar es una estrella mundial y a cualquier afición del mundo le gustaría tenerlo en su equipo”.

Mensaje de Zidane

“Nos ha dicho lo que tiene que decir, lo que cree que es bueno para nosotros. Estamos a muerte con él”.

Gol del PSG fuera

“Es un equipo que ataca mucho. Es un partido muy abierto porque los dos atacamos mucho. Si nos marcan un gol te penaliza pero no te aclara la eliminatoria porque son dos partidos. Vamos a ver como va la ida y luego pensaremos en la vuelta”.

Presión

“Estamos acostumbrados a la presión, siempre hay, es normal. Twenermos que estar con la mente tranquila para hacer nuestro trabajo. Con la presión cuesta un poco más pero estamos acostumbrado. Llevo aquí once años y nunca nada ha sido fácil”.

Sistema ¿4-3-3 o 4-4-2?

“Zidane nos dice como jugar y nosotros jugamos. Yo quiero jugar, me da igual el sistema. Tenemos que jugar y hacer cada uno nuestro trabajo, eso es lo más importante. La forma de jugar, si 4-4-2 o 4-3-3 da igual”.