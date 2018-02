Guti, loco por entrenar al Madrid: “Si mañana me llaman, digo que sí”

Guti, entrenador del Juvenil A del Real Madrid, habló sobre la posibilidad de sentarse en un futuro en el banquillo del Santiago Bernabéu. “Si mañana me llama el Madrid para ser entrenador digo que sí”, declaró el de Torrejón. “¿Cómo voy a desaprovechar esa oportunidad? Es el sueño de cualquiera”, añadió.

Guti no sólo aceptaría ser primer técnico, también “estaría dispuesto a ser segundo entrenador”, como hizo Zidane durante el primer año de Ancelotti en el Real Madrid.

A pesar de su deseo, Guti alabó a Zizou y le mostró su apoyo. “Zidane es un gran técnico y hay que valorar lo que ha hecho en estos años. Espero no tener esta oportunidad ahora mismo”, aseguró.

El ex madridista también analizó el duelo de Champions que medirá al Real Madrid y al PSG en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles: “Creo que Zidane tiene que mantener el once tipo el miércoles y no hacer una revolución. Hay un poco de miedo entre ambos equipos. El Madrid lo va a pasar mal, pero estoy convencido de que va a ganar”.

Por último, también apoyó a Benzema. El galo salió pitado del coliseo madridista ante la Real Sociedad al fallar una clara ocasión de gol. “He sufrido mucho como él. Los pitos se han acentuado. Tiene una gran calidad”, concluyó.