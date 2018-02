Thiago Silva: “¿Neymar al Madrid? No puedo hablar por él, espero que siga con nosotros”

A escasos días del esperado primer enfrentamiento de octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y PSG, el capitán del conjunto francés, Thiago Silva, compareció en una entrevista en Canal Football Club para analizar un doble partido en el que se puede decidir la temporada de ambos equipos, y con un gran protagonista, Neymar.

“Creo que es un partido de muy alto nivel, en donde hay que estar muy centrado porque los pequeños detalles marcarán la diferencia. No hay mucho de qué hablar. Habrá que jugar como solemos jugar. Cuando no tienes el balón, debes permanecer concentrado. Pero debemos respetar a este equipo. La gente piensa que el PSG va a pasar porque el Madrid está en una mala situación. Pero para mí no es así. Los grandes jugadores siempre están ahí en partidos importantes. Por supuesto, ambos equipos darán todo por ganar”, aseguró Thiago, en referencia a las posibilidades de su equipo frente al vigente campeón.

Silva quiso salir al paso de las informaciones que aseguran que Neymar no está contento en París, y afirmó que su estancia en la capital francesa es del todo plácida. “Creo que está muy feliz aquí con nosotros, tiene un lugar muy importante en el vestuario. He escuchado a mucha gente hablar sobre el hecho de que el vestuario del PSG está dividido, pero es todo lo contrario. Todo lo que se dice afuera es incorrecto porque tenemos un hermoso vestuario. Creo que si las cosas funcionan en el campo, también van bien en el vestuario. Nos respetamos mucho. Los árbitros deben proteger a estos jugadores porque hacen gestos que no entendemos y nos enojamos y a veces perdemos un poco la cabeza. Los árbitros deben proteger a estos jugadores un poco más…”.

A pesar de esta aparente felicidad, sin embargo, el capitán del PSG no quiso mojarse demasiado sobre su futuro y el interés del Real Madrid por hacerse con sus servicios. “¿Neymar y el Madrid? No sé, no puedo hablar por él. Sabemos que a veces la información que se publica no es verdadera. No puedo decirlo, pero espero que Neymar se quede con nosotros…”.